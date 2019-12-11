Госбюджет-2019 не выполнен на 72,5 млрд гривен, – Левочкин

Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Сергей Левочкин, комментируя отчет Госказначейства за 10 месяцев 2019 года, заявил, что новое правительство продолжает практику своих предшественников, решая вопрос дефицита бюджета за счет недофинансирования расходов.

Об этом говорится на официальном веб-сайте политика.

Народный депутат привел данные, согласно которым доходы общего фонда госбюджета составили 712 млрд гривен, что на 5,9%, или на 44,9 млрд гривен меньше плана на период, и в то же время расходы общего фонда госбюджета за 10 месяцев недовыполнены на 8,8%, или на 72,5 млрд гривен от плана.

"Это один из худших бюджетов за последние годы по показателям его выполнения. Провал таможни и налоговой по сбору доходов власть компенсирует тем, что недофинансирует расходы на поддержку экономики, здравоохранение, образование и культуру. Очевидно, что по итогам 2019 года Верховная Рада должна будет сделать выводы – и кадровые, и политические. Продолжать политику недофинансирования основных статей бюджета недопустимо", – сказал Левочкин.

Он напомнил, что фракция ОПЗЖ подготовила пакет законопроектов, направленных на ускорение экономического роста и, как следствие, увеличение доходов бюджета.

"Мы с коллегами по фракции разработали и подали на рассмотрение парламента сотни законопроектов, включая альтернативный бюджет, направленных на снижение тарифов, улучшения качества жизни людей и развитие экономики. Для их принятия мы готовы работать со всеми парламентскими силами. От этого выиграет Украина и все наши граждане", – резюмировал нардеп.