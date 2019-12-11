Банки будут сохранять отделения при росте цифровых продаж, - "Финансовый клуб"

Банки будут сохранять отделения при росте цифровых продаж. Об этом сообщили банкиры в ходе круглого стола "Банки из будущего: как изменится банковский бизнес в цифровую эпоху", организованного "Финансовым клубом" в пресс-центре Українських Новин.

"Сокращается количество отделений банков, есть тренды перехода в цифровые каналы продаж. Мы полагаем, что отделение банка и банк в смартфоне – не исключают друг друга. Есть ряд операций, когда живой контакт с клиентом должен быть обязательным", - прокомментировал Артур Загородников, зампредправления ПУМБ.

Он добавил, что ПУМБ будет продолжать развивать сеть отделений.

"Мы уверенны, что для решения важных функций отделения просто необходимы", - добавил банкир.

Сергей Мамедов – председатель правления банка "Глобус", также полагает, что банки сохранят часть отделений.

"Новое поколение не понимает, как можно иначе работать с деньгами. И их сейчас невозможно заставить прийти в банк. Новое поколение живет новыми стандартами, и для них скорость и удобство играет большую роль", - сказал банкир.

Он добавил, что в будущем будет развиваться сегмент программных приложений и электронных продуктов. Все банки хотят сделать продукты для своих клиентов более быстрыми.

"Сама ситуация немного другая. Закрывается много отделений, потому что рентабельность и эффективность немного другая. Полностью отделения не исчезнут. Остается много клиентов старшего поколения, которые привыкли посещать отделения", - сказал Мамедов.

Михаил Власенко – председатель правления Идея Банка, также полагает, что банки не закроют все отделения, так как остается ряд клиентов, которые посещают отделения.

"Еще в начале 2000-х годов спорили, что отделений не будет. И 5 лет назад спорили, что технологии уйдут в онлайн и отделений не будет. Да, часть клиентов и операций уходит в онлайн, но вопросы связанные, с оформлением большого депозита, кредита – в большей части тут необходимо общение", - сказал он.

В свою очередь Андрей Прусов - заместитель председателя правления банка "Форвард", полагает, что у отделений есть свое место и необходимо исходить из потребностей клиентов.

"Клиенты, приходящие в отделения, идут за консультацией. Со временем все мобильные приложения станут похожи друг на друга", - сказал банкир.

При этом Виталий Весельский - старший менеджер практики по оказанию консультационных услуг в сфере IT и кибербезопасности KPMG в Украине, отметил, что в краткосрочной перспективе отделения останутся и продолжат существовать.

"Я думаю, что в краткосрочной перспективе отделения останутся и продолжат существовать. Предыдущее поколение привыкло держать деньги в руках. Переход в онлайн каналы это не ключевой драйвер по закрытию отделений. Ключевым является оптимизация затрат", - сообщил он.

Как сообщали Українські Новини, в июле-сентябре текущего года количество банковских отделений сократилось на 64 единицы до 8 205 отделений. В 2018 году количество отделений банков сократилось на 980 подразделений до 8 509.