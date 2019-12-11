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11 декабря 2019, среда, 13:33 524
Верховная Рада и партии 2019-12-11T16:00:05+02:00
Українські Новини
Гончарук за 100 дней работы продемонстрировал полный непрофессионализм, - Бойко

Гончарук за 100 дней работы продемонстрировал полный непрофессионализм, - Бойко

Сергей Паламаренко
ОПЗЖ, Оппозиционная платформа - За життя, Бойко Юрий, правительство Украины, Реальный сектор экономики, Кредиты, Алексей Гончарук

"Вместо поддержки реального сектора экономики правительство бегает по миру в поисках кредитов." Об этом Сопредседатель Оппозиционной платформы - за життя Юрий Бойко заявил, отвечая на вопросы граждан на своем YouTube-канале, информирует портал zagittya.com.ua.

Он подчеркнул, что первые 100 дней работы нового правительства продемонстрировали его полный непрофессионализм.

"Так же как и монобольшинство, Кабмин живет отдельной от страны жизнью. Они не делают ничего для того, чтобы поддержать реальный сектор экономики", - сказал оппозиционный политик.

По его словам, по всей стране закрываются предприятия.

"Правительство им не помогает, при этом бегает по миру в поисках кредитов. Т.е. они полностью перепутали приоритеты. Реальный сектор экономики загибается, и такая беда по всей Украине. Это происходит из-за тарифов, из-за налогов, из-за отсутствия государственной поддержки и по многим другим причинам", - отметил Юрий Бойко.

Больше новостей о: ОПЗЖ Оппозиционная платформа - За життя Бойко Юрий правительство Украины Реальный сектор экономики Кредиты Алексей Гончарук

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