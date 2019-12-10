Вывод Венецианской комиссии по судебной реформе стал предметом ложной интерпретации "экспертов", - член ВСП Маловацкий

Член Высшего совета правосудия Алексей Маловацкий заявляет, что парламент и органы государственной власти обязаны выполнять заключения Венецианской комиссии, в том числе и вывод Комиссии по законопроекту о судебной реформе №1008.



Об этом он написал на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.



"Опровергаю правовой фейк - "вывод "Венецианской комиссии" ничего не стоит, это просто рекомендация!". "Венецианская комиссия" действительно оказывает помощь правительствам государств Совета Европы относительно соответствия законодательства принципам Совета Европы. Основополагающим принципом признан принцип верховенства права (Rule of law). Украина определила в Конституции, что государство признает европейские ценности, а соответственно и признает принцип верховенства права", - написал он.



Маловацкий добавил, что Украина самостоятельно неоднократно обращалась в "Венецианскую комиссию", в том числе и для оценки судебной реформы 2016 года (конституционные изменения в части правосудия и закона №1402 «О судоустройстве и статусе судей»).



"Эти рекомендации были имплементированы в законодательство Украины, широко применялись на практике...Таким образом, Украина добровольно обязалась соответствовать стандартам Совета Европы и Европейского Союза, а соответственно вывод "Венецианской комиссии" стал обязательным для парламента и других органов государственной власти. Смена политической власти не является основанием для освобождения от выполнения международных обязательств, а потому парламент и органы государственной власти обязаны выполнять выводы "Венецианской комиссии", - уверен Маловацкий.



Член ВСП считает, что некоторые эксперты исказили содержание заключения "Венецианской комиссии" по закону Зеленского о судебной реформе.



"Истерические попытки "экспертов", которые борются "за все хорошее", исказить содержание заключения Венецианской комиссией о якобы положительной оценке пресловутого законопроекта №1008 или закона №193 - в очередной раз подтверждают безграмотность, и надеюсь только это, ..а не сотрудничество с агрессором!", - заявил член ВСП.



Напомним, изменения в закон «О судоустройстве и статусе судей» были приняты в октябре 2019 года. Разработка закона сопровождалась негативной реакцией международных партнеров Украины. Закон предусматривает сокращение судей Верховного суда, ликвидацию Высшей квалификационной комиссии судей и изменения полномочий и статуса Высшего совета правосудия.

Вывод Венецианской комиссии по этому законопроекту оглашен 6 декабря 2019 года.