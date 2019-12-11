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11 декабря 2019, среда, 12:46 740
Судебная власть 2019-12-11T12:48:34+02:00
Українські Новини
Cуд отменил залог 154 тыс. гривен и.о. директора департамента градостроения Львовского горсовета

Cуд отменил залог 154 тыс. гривен и.о. директора департамента градостроения Львовского горсовета

Василь Трухан
Сергей Коровайник, Индустриальный парк

Апелляционная палата высшего Антикоррупционного суда отменила залог 153 680 гривен исполняющему обязанности директора департамента градостроения Львовского городского совета Сергею Коровайнику. Об этом говорится в сообщении Львовского горсовета, передают Українськi Новини.

Такое решение суд огласил 10 декабря поздно вечером.

Суд отменил решение первой инстанции удовлетворил ходатайство о взятии Сергея Коровайника на поруки.

Готовность взять Коровайника на поруки выразили бывший депутат Верховной Рады Олег Лаврик, заместители мэра Львова Ирина Маруняк, Галина Сличная, Сергей Бабак и Геннадий Васькив, а также депутат Львовского городского совета Любомир Босаневич.

Коровайник проходит по тому же делу по продаже земли под строительство индустриального парка, что и мэр Львова Андрей Садовый.

Он подозревается в злоупотреблении властью и служебным положением.

Как сообщали Українськi Новини, суд назначил исполняющему обязанности директора департамента градостроения Львовского городского совета Сергею Коровайнику 153 680 гривен залога, он обжаловал это решение суда.

В 2015 год на Открытом инвестиционном конкурсе привлек компанию "СТР" к инвестированию строительства индустриального парка.

Таким образом, город получил 54 млн гривен за землю, отведенную под строительство.

Садовый сообщает, что начиная с 2015 года Генеральная прокуратура блокирует строительство, проводит расследование, а "земля стоит".

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