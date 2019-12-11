Решение вопроса о восстановлении "Корвалол Corvalolum" в Перечне хорошо известных знаков будет принято по результатам рассмотрения апелляционной жалобы

Решение вопроса о восстановлении "Корвалол Corvalolum" в Перечне хорошо известных знаков будет принято по резу

Решение вопроса о восстановлении "Корвалол Corvalolum" в Перечне хорошо известных знаков, который ведется Министерством экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, будет принято по результатам рассмотрения апелляционной жалобы фармацевтической фирмы "Дарница"по данному делу.

Об этом говорится в сообщении крупного производителя лекарственных средств компании "Фармак" (Киев).

Согласно сообщению, компанией "Фармак" было подано в хозяйственный суд Киева заявление о повороте исполнения по делу относительно хорошо известного обозначения "Корвалол Corvalolum" для восстановления "Корвалол Corvalolum" в Перечне хорошо известных знаков, который ведется Минэкономики.

В поворот исполнения постановления Киевского апелляционного хозяйственного суда от 26 июня 2018 года по делу № 910/17792/17 АО "Фармак" просило обязать Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства Украины включить знак "Корвалол Corvalolum" в Перечень знаков, признанных хорошо известными в Украине и осуществить публикацию об этом в официальном бюллетене "Промышленная собственность".

"В соответствии с постановлением хозяйственного суда Киева от 10 декабря 2019 года по данному делу в удовлетворении заявления АО "Фармак" было отказано ввиду того, что на данном этапе решение хозяйственного суда Киева об отказе АО " ФФ Дарница" в иске не вступило в законную силу в связи с поданной апелляционной жалобой. Поэтому решение данного вопроса будет осуществляться по результатам рассмотрения апелляционной жалобы по данному делу. В свою очередь, восстановление знака "Корвалол Corvalolum" в Перечне знаков, признанных хорошо известными является формальной процедурой, которая в свою очередь не влияет на действие прав на хорошо известное обозначение "Корвалол Corvalolum"", - отмечается в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, 30 октября Хозяйственный суд Киева подтвердил обоснованность решения Апелляционной палаты Министерства экономического развития и торговли о признании "Корвалол Corvalolum" хорошо известной маркой в Украине.

Большая палата Верховного Суда 25 июня частично удовлетворила кассационные жалобы Министерства экономического развития и торговли и компании "Фармак", отменив постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда и решение Хозяйственного суда Киева, и направила дело о споре за хорошо известную торговую марку "Корвалол Corvalolum" на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Летом 2017 года "Фармак" обратился в суд с иском об отмене свидетельства на знак товаров и услуг "Корвалол-Дарница".

В июле 2017 года Апелляционная палата Министерства экономического развития и торговли признала "Корвалол Corvalolum" хорошо известной маркой в Украине относительно компании "Фармак".

Данное решение было обжаловано фармацевтической фирмой "Дарница".

Хозяйственным судом Киева решение Апелляционной палаты было признано законным и оставлено в силе, при этом Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда первой инстанции.

В свою очередь Минэкономики и "Фармак" оспорили решение киевского Апелляционного хозсуда в Верховном Суде.

Продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.