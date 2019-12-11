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  • В Минюсте США сообщили, что Россия могла незаконно получить право на ЧМ-2018
11 декабря 2019, среда, 09:18 23
Политика 2019-12-11T09:18:18+02:00
Українські Новини
В Минюсте США сообщили, что Россия могла незаконно получить право на ЧМ-2018

В Минюсте США сообщили, что Россия могла незаконно получить право на ЧМ-2018

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
ФИФА, ЧМ-2018 по футболу, ЧМ по футболу, Россия

Один из российских олигархов подкупил президента ФИФА, чтобы обеспечить России право проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.  Об этом сообщил Минюст США, передает Sky Sports.

Опубликованный американским ведомством отчет о вмешательстве России в президентские выборы 2016 содержит информацию об отчете британского разведчика, который утверждал что "российский олигарх вмешивался в процесс борьбы за право проведения чемпионата".

Страной для проведения ЧМ-2018 Россию выбрали в 2010 году. Кроме нее, за это право боролись Англия, Нидерланды, Бельгия, Испания и Португалия.

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер не упоминается в отчете, однако именно он возглавлял организацию в 2010 году, сообщает "Украинская правда". 

Как говорится в отчете, британский разведчик предоставил информацию, в который изложил вероятный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым. В этом разговоре Путин якобы признал, что российский олигарх подкупил президента ФИФА.

В другом отчете разведчик навел слова кремлевского чиновника. Последний также признал, что Москва вмешалась в результатах голосования за право проведения чемпионата.

В свою очередь представитель России Алексей Сорокин сообщил, что Россия "не делала ничего незаконного и плохого во время голосования за право проведения ЧМ-2018".

Напомним, экс-президент УЕФА Мишель Платини ушел в отставку после скандала. В декабре прошлого года Платини и бывший глава ФИФА Зепп Блаттер были отстранены от футбола на шесть лет.

Решение комитета ФИФА по этике было вынесено из-за денежного перевода 2 млн долларов на имя Платини, который сделал Блаттер в 2011 году.

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