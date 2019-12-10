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  • "Вкрадений мільярд доларів": депутат Поляков ініціює створення слідчої комісії з УкрБуду
10 грудня 2019, вівторок, 21:31 6
Політика 2019-12-10T22:00:02+02:00
Українські Новини
"Вкрадений мільярд доларів": депутат Поляков ініціює створення слідчої комісії з УкрБуду

"Вкрадений мільярд доларів": депутат Поляков ініціює створення слідчої комісії з УкрБуду

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Поляков Антон, Укрбуд
Антон Поляків. Фото: Facebook/sluganarodu.polyakov.206
Антон Поляків. Фото: Facebook/sluganarodu.polyakov.206

Народний депутат Антон Поляков ініціює створення слідчої комісії Верховної Ради, яка займеться вивченням ситуації навколо будівельної компанії " УкрБуд. Про це народний обранець написав на своїй сторінці в Telegram, зазначивши, що їх компанії вивели близько мільярда доларів.

"Насправді Микитась вкрав не 2 мільярди гривень, і не 5, а близько 1 мільярда доларів. Так, друзі, 1 мільярд вічнозелених американських доларів. Спостерігаю за позицією страуса, яку зайняла наша влада по темі Укрбуду. Поки причетні до компанії роздають інтерв'ю і звинувачують один одного, а десятки тисяч людей, котрі вклали свої заощадження, з жахом дивляться на зупинені будівництва, чиновники чогось чекають. Мабуть, що проблема розсмокчеться сама собою. Не розсмокчеться. Тому я ініціюю створення слідчої комісії Верховної Ради", - написав він.

На його думку, дана комісія повинна вивчити ситуацію навколо Укрбуду і дати відповіді на деякі питання.

"Наприклад, як так вийшло, що одна з найуспішніших компаній на ринку раптово опинилася без оборотних коштів. Де гроші?Якщо вони вкрадені – де кримінальні справи?Скільки грошей столичного бюджету "згоріло" у цій афері? Як так вийшло, що саме УкрБуд багато років вигравав всі значимі будівельні тендери в місті і чому влада закривала очі на численні порушення?Що київська влада збирається робити тепер? І чи є в місті ця влада в принципі? Чи столицею керують "смотрящі"?Хто і за які кошти буде добудовувати Шулявський міст? Чому кошторис будівництва зростає, а саме будівництво коштує?Наскільки відповідають дійсності заяви про те, що гроші Укрбуду пішли на вибори і, зокрема, на будівництво "сітки" для колишнього президента?Яка роль у цій ситуації таких людей, як Максим Микитась, Віталій Кличко?", - зазначив народний обранець.

Крім того, він планує найближчим часом провести зустрічі з представниками Кабміну, щоб зрозуміти, чи є у них план по виведенню ситуації з кризи.

"Якщо немає – нехай розкажуть, що їм потрібно для розробки такого плану, і чим Верховна Рада може допомогти. Нездатні навіть на це – ОК, буду водити за ручку, поки не з'явиться розуміння, що вони повинні робити і чого їм для цього не вистачає", - написав депутат.

Також Поляков попросив всіх, у кого є якась важлива інформація, звертатися до нього.

"Обіцяю конфіденційність і, в разі необхідності, допомогти з захистом. Будемо разом це все якось розрулювати", - написав народний депутат.

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