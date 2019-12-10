подписаться на рассылку
23.5 23.85
25.85 26.4
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Топ-менеджмент торгово-промышленной палаты Украины самоустранился от выполнения своих прямых функций, – эксперт
10 декабря 2019, вторник, 19:31 514
Экономика 2019-12-10T19:38:15+02:00
Українські Новини
Топ-менеджмент торгово-промышленной палаты Украины самоустранился от выполнения своих прямых функций, – экспер

Топ-менеджмент торгово-промышленной палаты Украины самоустранился от выполнения своих прямых функций, – эксперт

Ирина Дорофейчук
Владимир Воля, Торгово-промышленная палата, ТПП Украины
Владимир Воля. Фото: Facebook
Владимир Воля. Фото: Facebook

Политический обозреватель Владимир Воля заявил, что власть должна увеличить контроль за работой торгово-промышленной палаты (ТПП) Украины, поскольку это учреждение давно не выполняет возложенные на нее функции и не предоставляет отчетов о своей работе.

Об этом сообщило интернет-издание "КП в Украине".

По словам эксперта, структура и функционал ТПП требуют срочного реформирования, но предыдущая и действующая власти игнорируют этот вопрос.

"Сегодня государство поглощено в бескомпромиссное противостояние мнений и идей, каким образом лучше вести дела в Украине. Однако, не понятно, почему в стороне от этих процессов находится ТПП Украины - одна из ключевых бизнес-структур в государстве. Если внимательно посмотреть на цели и функции этой организации становится понятно, какими широкими полномочиями ее наделило государство в части защиты и продвижения интересов украинского бизнеса. В частности, Стратегией развития ТПП до 2020 года предусматривается, что Палата станет ведущей бизнес-организацией. А что же происходит на самом деле? Скатилась до уровня плинтуса", - пояснил эксперт.

Воля добавил, что торгово-промышленная палата давно не предоставляет отчетов о своей работе, поэтому ее нынешнюю эффективность оценить практически невозможно.

"Удивительно, но на сайте вы не увидите отчетов работы этого учреждения ни за 2017, ни за 2018 годы. В отчетах за 2015-2016 годы вообще не понятно, на какие цели тратила эта организация средства и почему информация имеет такой ограниченный характер. Возникает логичный вопрос, почему государство, делегировав палате множество функций (выдачу многих документов для бизнеса), не обеспечивает контроль за их выполнением. Именно поэтому, чувствуя безнаказанность, топ-менеджмент палаты уже давно самоустранился от практических задач", - подчеркнул эксперт.

Больше новостей о: Владимир Воля Торгово-промышленная палата ТПП Украины

Архив
Новости
Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон 19:52
Звание "Мать-героиня" получили 847 украинок 19:48
Семьям жертв пожара в Одессе выплатят по 100 тысяч гривен 19:39
Топ-менеджмент торгово-промышленной палаты Украины самоустранился от выполнения своих прямых функций, – эксперт 19:31
Инстаблоггера посадили на 14 лет за попытки насильно забрать домен у другого пользователя 19:30
больше новостей
Зеленский предложил Путину не тратить время на доказательства, что боевиков на Донбассе нет 02:40
За коммуналку украинцы платят больше, но долги растут: что будет с тарифами в 2020 08:13 Инфографика
От -9 ночью до +13 днем: во вторник в Украине будет контрастная погода 13:50 Карта
Зеленский и Путин
Путин и Зеленский пожали друг другу руки, - Песков 19:26
Львы в зоопарке Бердянска. Фото:facebook.com/lioneldelange
Из Бердянского зоопарка пять львов вывезут в заповедник дикой природы в Африке 19:05
больше новостей
Глава Полтавского облсовета Биленький перечислил собственные 200 тыс. гривен на отопление школ Решетиловщины, – СМИ 15:28
Зеленский и Путин
Путин и Зеленский пожали друг другу руки, - Песков 19:26
Зеленский и Путин не достигли договоренностей по газовым вопросам, - Коболев 00:00
Гройсман поддержал Зеленского и не пошел на Майдан к Порошенко 23:15
Денис Малюська. Фото: facebook.com/Denis Malyuska
Министр юстиции похвастался, как он в ботинках залез на свой рабочий стол 20:59
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok