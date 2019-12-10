Топ-менеджмент торгово-промышленной палаты Украины самоустранился от выполнения своих прямых функций, – эксперт

Политический обозреватель Владимир Воля заявил, что власть должна увеличить контроль за работой торгово-промышленной палаты (ТПП) Украины, поскольку это учреждение давно не выполняет возложенные на нее функции и не предоставляет отчетов о своей работе.

Об этом сообщило интернет-издание "КП в Украине".

По словам эксперта, структура и функционал ТПП требуют срочного реформирования, но предыдущая и действующая власти игнорируют этот вопрос.

"Сегодня государство поглощено в бескомпромиссное противостояние мнений и идей, каким образом лучше вести дела в Украине. Однако, не понятно, почему в стороне от этих процессов находится ТПП Украины - одна из ключевых бизнес-структур в государстве. Если внимательно посмотреть на цели и функции этой организации становится понятно, какими широкими полномочиями ее наделило государство в части защиты и продвижения интересов украинского бизнеса. В частности, Стратегией развития ТПП до 2020 года предусматривается, что Палата станет ведущей бизнес-организацией. А что же происходит на самом деле? Скатилась до уровня плинтуса", - пояснил эксперт.

Воля добавил, что торгово-промышленная палата давно не предоставляет отчетов о своей работе, поэтому ее нынешнюю эффективность оценить практически невозможно.

"Удивительно, но на сайте вы не увидите отчетов работы этого учреждения ни за 2017, ни за 2018 годы. В отчетах за 2015-2016 годы вообще не понятно, на какие цели тратила эта организация средства и почему информация имеет такой ограниченный характер. Возникает логичный вопрос, почему государство, делегировав палате множество функций (выдачу многих документов для бизнеса), не обеспечивает контроль за их выполнением. Именно поэтому, чувствуя безнаказанность, топ-менеджмент палаты уже давно самоустранился от практических задач", - подчеркнул эксперт.