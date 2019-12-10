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  • Инстаблоггера посадили на 14 лет за попытки насильно забрать домен у другого пользователя
10 декабря 2019, вторник, 19:30 8
Америка 2019-12-10T19:30:27+02:00
Українські Новини
Инстаблоггера посадили на 14 лет за попытки насильно забрать домен у другого пользователя

Инстаблоггера посадили на 14 лет за попытки насильно забрать домен у другого пользователя

Елизавета Кесельман
США, Блоггер, Инстаблоггер, Домен
Росси Лоратио Адамс.Фото: TUT.by
Росси Лоратио Адамс.Фото: TUT.by

Власти США приговорили к 14 годам заключения Instagram-блоггера по имени Росси Лоратио Адамс после того, как он силой попытался заполучить нужное ему доменное имя. Об этом говорится на сайте министерства юстиции США.  

Отмечается, что блогер в 2015 году начал развивать свой Instagram и стал популярным пользователем с около полутора миллионов подписчиков, и это лишь на одном из профилей. Контент в основном был на грани дозволенного и касался приставаний к студенткам колледжа, где он учился.

Адамс решил популяризировать хэштег DoItForState ("сделай это ради государства"), который оставлял под своими записями в сети. Блогеру приглянулось доменное имя doitforstate.com, но оно было уже занято другим пользователем Итоном Дейо.

Два года Адамс пытался выкупить домен, но владелец оказался упрямым и потребовал $20 тысяч. Для блогера цена была очень высокой, и он решил пойти нечестным путем.

Летом 2017 года он подговорил своего двоюродного брата Шермана Хопкинса, который уже имел судимость и жил в приюте для бездомных, вломиться в дом Дейо и под дулом пистолета заставить того отдать доменное имя. Хопкинс взял на дело электрошокер и пистолет, а на голову для маскировки надел колготки и очки.

Ворвавшись в дом, Шерман выстрелил хозяину в ногу. В ответ Дейо выхватил у нападавшего пистолет и тоже несколько раз выстрелил в него. В результате Хопкинса приговорили к 20 годам тюрьмы еще в 2017 году, а решение по делу Адамса, заказавшего преступление, вынесли только сейчас — 14 лет заключения.

Как сообщали Українські Новини, ранее во Вьетнаме блоггера посадили на 14 лет за кампанию по защите окружающей среды.

Также в России прокуроры попросили посадить блоггера Соколовского на 3,5 года за ловлю покемонов в храме.

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