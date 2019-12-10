РГК считает необоснованным штраф в 278 млн гривен со стороны АМКУ и будет его обжаловать

Региональная газовая компания (РГК) считает необоснованным решение Антимонопольного комитета оштрафовать 16 облгазов компании на 278 млн гривен за приведение газа к стандартным условиям при учете объемов потребленного газа и намерена его обжаловать.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.

"АМКУ, не разобравшись в ситуации, вынес поспешное и необоснованное решение оштрафовать операторов ГРС за приведение газа к стандартным условиям при учете объемов потребленного газа. В Украине по всей цепи от газодобывающих скважин, по маршрутам газотранспортной и газораспределительных систем и до конечных потребителей при измерении применяется приведение объемов газа к стандартным условиям (температура +20 градусов и 760 мм рт.ст.). Запрещая приведения газа к стандартным условиям, государственные органы и АМКУ нарушают принцип единства измерения и дискриминируют потребителей, заставляя одних платить за других", - говорится в нем.

В сообщении отмечается, что приведение газа к стандартным условиям предусмотрено Законом Украины "О рынке природного газа", Кодексом газораспределительных систем, Типовым договором распределения природного газа, Правилами поставки природного газа.

Согласно этому законодательству, с 2016 года разница в объемах, которая возникает от приведения газа к стандартным условиям, была исключена из расходов операторов ГРС и включена в состав расходов потребителей, что подтверждено соответствующими государственной и научной экспертизами. РГК расценивает такие действия АМКУ как вопиющее проявление давления чиновников на бизнес. Решение АМКУ наносит вред всей газовой отрасли и делает невозможным введение европейских правил функционирования газового рынка, следовательно будет обжаловано в законном порядке", - отмечается в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, Антимонопольный комитет оштрафовал 16 облгазов Региональной газовой компании на 278 млн гривен за неправомерные доначисления бытовым потребителям объемов газа.

РГК - сервисная компания, предоставляющая услуги по финансовому, юридическому, технологическому консалтингу.

Клиентами компании являются поставщики газа в 16 регионах страны, а также 19 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 200 тыс. км газопроводов и 8 млн бытовых потребителей газа.