Полиция задержала сотрудника СБУ пьяным за рулем автомобиля во Львове

Сотрудники патрульной полиции 10 декабря задержали сотрудника Управления Службы безопасности Украины во Львовской области пьяным за рулем автомобиля во Львове. Об этом говорится в сообщении УСБУ во Львовской области, передают Українські Новини. "Сегодня во Львове сотрудники патрульной полиции задержали работника УСБУ во Львовской области, который по информации работников полиции находился в состоянии алкогольного опьянения за рулем", - говорится в сообщении. По данному факту начальник Управления Службы безопасности Украины во Львовской области инициировал служебное расследование. В случае подтверждения указанного инцидента будет решаться вопрос об освобождении сотрудника из органов СБУ. Начальник управления выразил готовность оказать полное содействие правоохранительным органам в расследовании инцидента.