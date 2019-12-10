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10 декабря 2019, вторник, 18:13 417
Экономика 2019-12-10T18:23:20+02:00
Українські Новини
Законопроект о реструктуризации "зеленого" тарифа вернет инвестиции в Украину, – NBT

Законопроект о реструктуризации "зеленого" тарифа вернет инвестиции в Украину, – NBT

Ирина Дорофейчук
Торстен Йенсен, NBT, Людмила Буймистер, Слуга народа, Законопроект №2543, Электроэнергия, зеленый тариф
Торстен Йенсен. Фото: tavrianhorizons.in.ua
Торстен Йенсен. Фото: tavrianhorizons.in.ua

Вице-президент по корпоративным финансам норвежской компании NBT Торстен Йенсен в ходе встречи с народным депутатом Украины Людмилой Буймистер (фракция "Слуга народа") в Европейской бизнес ассоциации заявил, что законопроект №2543 о реструктуризации "зеленого" тарифа вернет инвестиции в Украину.

Об этом сообщило интернет-издание "РБК-Украина".

По словам инвестора, сегодня большинство проектов в сфере возобновляемой энергетики поставлены на паузу из-за невозможности привлечения финансирования. Йенсен считает, что такая ситуация сложилась из-за неопределенности будущего отрасли.

"Мы поддерживаем этот проект закона. Мы поддерживаем большинство условий этого законопроекта. Я хочу акцентировать внимание, что он является компромиссным. Мы вместе работали над ним. Сейчас у нас есть хорошая платформа, чтобы развернуться и подтолкнуть этот рынок вперед, использовать возможность привлечения инвестиций в Украину", – отметил инвестор.

Он напомнил, что его компания вложила в украинскую экономику 400 млн долларов, а подобные инвесторы в возобновляемую энергетику способны помочь выполнить поставленные цели по привлечению инвестиций в экономику Украины.

Напомним, законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543) зарегистрирован в Верховной Раде Украины 6 декабря 2019 года. По словам одного из соавторов законопроекта, народного депутата Людмилы Буймистер, он является компромиссным, и большинство игроков рынка соглашаются на добровольную реструктуризацию на предложенных в законопроекте условиях.

Как утверждает соавтор законопроекта, народный депутат Леся Василенко, предложенный членами комитета по экономическому развитию законопроект №2543 позволит государству соблюсти обязательств перед инвесторами и в то же время уменьшить нагрузку из-за выплат по "зеленому" тарифу на рынке энергетики.

Больше новостей о: Торстен Йенсен NBT Людмила Буймистер Слуга народа Законопроект №2543 Электроэнергия зеленый тариф

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