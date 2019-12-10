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10 декабря 2019, вторник, 17:56 538
Финансы 2019-12-10T18:15:01+02:00
Українські Новини
Concord Bank запустил платежный сервис для интернет-магазинов ConcordPay

Concord Bank запустил платежный сервис для интернет-магазинов ConcordPay

Ирина Дорофейчук
Concord Bank, ConcordPay, Платежный сервис, Юрий Задоя
Concord Bank. Фото: fakty.ua
Concord Bank. Фото: fakty.ua

Украинский Concord Bank запустил программу бесплатного подключения к своему платежному сервису ConcordPay.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Компании, которые подключат Concord Рау смогут применять технологии Apple Pay или Master Pass, предлагающие двух- и трехфакторные степени защиты платежа, в том числе, подтверждение по номеру телефона и через FaceID или TouchID. "В рамках пилотного проекта" , - сообщили в банке, - платежи участников за счет более удобной технологии выросли в 2 раза".

Для владельцев интернет-бизнеса удобна, по словам создателей, опция по регулярным ежемесячным платежам, которые дают возможность продавцу самостоятельно удерживать оплату с карты клиента после того, как тот однажды оплатил товар или услугу.

Подключение к сервису ConcordPay бесплатное, отсутствует абонплата, оплата за терминал (при необходимости его установки в оффлайн-магазине), оплата за ведение счета и регистрацию в Apple Pay.

В пресс-службе "Конкорд Банка" сообщили, что за свои услуги банк взимает комиссию в размере 2,4% от зачисленной суммы. В эту стоимость входят регистрация в системе за один день и интеграция платежного сервиса на сайте, индивидуальная поддержка сотрудниками банка в режиме 24/7. Какие-либо другие платежи в рамках интернет-эквайринга не предусмотрены.

"Мы делаем ставку на безопасность и оперативность платежей. Эти принципы были базовыми для нашей команды разработчиков. Плюс для нас важно живое общение с клиентами, не формальные отписки, а диалог до момента удовлетворительного решения каждого запроса",- сообщил председатель правления банка "Конкорд" Юрий Задоя.

Concord Bank в 2015 году создал собственный технологичный процессинговый центр ProCard, первым в Украине среди малых и средних банков получил принципальное членство в МПС MasterCard и Visa.

Больше новостей о: Concord Bank ConcordPay Платежный сервис Юрий Задоя

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