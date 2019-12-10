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10 декабря 2019, вторник, 19:52 227
Мир 2019-12-10T19:53:22+02:00
Українські Новини
Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон

Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон

Роман Евланов
мари фредрикссон, Знаменитости, Смерть
Мари Фредрикссон. Фото: twitter/DNKultur
Мари Фредрикссон. Фото: twitter/DNKultur

9 декабря после продолжительной болезни ушла из жизни солистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон. Певице был 61 год, в 2002 году ей диагностировали рак головного мозга. О ее смерти сообщает газета Dagens Nyheter.

Информация подтверждается также менеджером певицы Мари Димберг. "С большой грустью мы должны объявить, что один из наших самых больших и любимых художников ушел. Мари Фредрикссон скончалась утром 9 декабря в апартаментах от своей прежней болезни", - сообщила она в пресс-релизе. У певицы остались сын Оскар (23 года) и дочь Жозефина (26 лет), а также муж Микаэль Болес.

Слава пришла к певице неожиданно, вместе с хитом "The Look", который был исполнен группой Roxette в 1989 году. Группа стала необычайно популярной, а хит сразу взлетел на вершины шведских хит-парадов. Сама же Мари Фредрикссон является обладательницей огромного количества призов и наград, в том числе, титула "Лучшей рок-певицы Швеции", присвоенного ей пятикратно.

Ранее Українські Новини сообщили, что в Мюнхене на 84-м году жизни скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков.

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