Умер бывший мэр Москвы Лужков

На 84-м году жизни умер бывший московский мэр Юрий Лужков. Новость о смерти сообщил российский Интерфакс, ссылаясь на источник в окружении Лужкова. Позднее это у себя в Twitter подтвердил нынешний мэр Москвы Сергей Собянин.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Лужков скончался в мюнхенской клинике во время операции на сердце — не приходя в сознание.

По предварительной информации, причиной смерти стал анафилактический шок. Российские власти уже предложили помощь семье — перевезти тело и организовать прощание. Родственники Лужкова согласия на это так и не дали.

Юрий Лужков скончался в мюнхенской клинике Гроссхадерн около 9 утра.

Экс-мэр прилетел в Германию из Москвы вчера. Вместе с Еленой Батуриной — на плановую операцию по чистке сосудов. Но во время процедуры произошла аллергическая реакция. Лужков скончался прямо на операционном столе.

Последние годы Лужков сильно болел. Два года назад сообщалось, что Лужкова экстренно госпитализировали, врачи вывели его из состояния клинической смерти и продолжали бороться за его жизнь, пока состояние Лужкова не улучшилось. На какой именно болезнью страдал бывший глава Москвы, не отмечалось.

Лужков руководил российской столицей 18 лет. 28 сентября 2010 года тогдашний президент Дмитрий Медведев отправил его в отставку "в связи с утратой доверия".

На должность мэра российской столицы был назначен в июне 1992 года тогдашним президентом РФ Борисом Ельциным, а затем четыре раза переизбирался.

Отличился масштабный сносом в Москве старых построений, в частности - сносом пятиэтажных "хрущевок". Также известен крупными проектами построения автомобильных дорог и развязок. Критики обвиняют Лужкова в том, что во время реконструкции было уничтожено несколько исторических зданий, а также изменен самый ландшафт Москвы.

Лужкова обвиняли в коррумпированности столичной власти и незаконном обогащении. Состояние его жены Елены Батуриной составляют по оценкам Forbes более двух миллиардов долларов.

Стимулом к ​​увольнению Лужкова стал фильм-расследование "Дело в кепке" (в названии обыгрывается любимый головной убор ексмера Москвы). В фильме, вышедшем в эфир в сентябре 2010 года, показаны скандальные и малоизвестные подробности деятельности Лужкова, в частности о смоге в Москве в августе 2010 года, скандале с вырубкой Химкинского леса, насильственном выселении старожилов спального района и многочисленных фактах коррупции. При этом трансляцию фильма пытались прервать - эфир обрывался.

Был сопредседателем правящей партии РФ "Единая Россия", но после отставки подал заявление о выходе и из партии также.