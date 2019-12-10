Нардеп Шахов предложил Зеленскому помощь в организации представительства переселенцев в Минском процессе

Народный депутат Украины Сергей Шахов (депутатское объединение "Доверие") предложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому помощь в организации представительства вынужденных переселенцев из Донбасса в Минском процессе. Парламентарий считает, что предложение Зеленского ввести представителей внутреннеперемещенных украинцев в "минский формат" является одним из ключевых достижений саммита "нормандской четверки"

Об этом Шахов сказал, комментируя брифинг 4 глав государств, который минувшей ночью состоялся в Париже, сообщила пресс-служба нардепа.

"Наше депутатское объединение "Доверие" приветствует возобновление работы нормандского формата. Мы верим, что вчера Президент Зеленский сделал весомый шаг к миру. Важно, что на этом пути глава украинского государства слышит Луганщину и простых людей Донбасса. Его инициатива по привлечению переселенцев в переговоры Минского формата - очень важна. Ведь луганчане и дончане, которые потеряли все из-за войны, как никто вправе решать судьбу своей малой родины. Я и мои коллеги, переселенцы из Луганщины, готовы подставить плечо помощи Владимиру Зеленскому в этом вопросе", - сказал Шахов.

Как известно, во время брифинга, отвечая на вопрос российской журналистки, о готовности к диалогу с сепаратистами, Зеленский сказал, что постоянно общается с переселенцами из Донецка и Луганска и убежден, что они должны быть представлены в Минских переговорах.

По словам Шахова, депутатская группа "Доверие" приветствует возобновление диалога в "нормандском формате". И особенно договоренности по обмену пленными еще до конца года.

"Единственным путем разрешения ситуации на Донбассе являются дипломатические переговоры с участием наших международных партнеров. Около 3 лет "нормандский формат" фактически был заморожен, поэтому первые переговоры после длительного перерыва является, несомненно, положительным моментом", - убежден Сергей Шахов.