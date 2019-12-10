Невыполнение Будапештского меморандума - угроза дальнейшем ядерному разоружению в мире, - Смешко

Единственным настоящим международным правовым документом, который способен урегулировать ситуацию в связи с агрессией России против Украины является Будапештский меморандум.

Если он не будет выполнен, процесс ядерного разоружения в мире остановится, ведь ни одна ядерная страна не поверит больше международным гарантиям после прецедента с Украиной. Можно даже сказать, что Договор о нераспространении ядерного оружия в этом случае может "умереть", как международный документ, который поощряет стран, которые еще не имеют ядерного оружия, к сдержанности в его разработке.

Об этом заявил лидер партии "Сила и Честь", бывший трижды председатель Комитета по вопросам разведки при Президенте Украины, руководитель военной разведки, экс глава Службы безопасности Украины и первый военный атташе Украина в США (1992-1996 гг.) Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Игорь Смешко на Конференции, посвященной 25-летию подписания Будапештского Меморандума, которая состоялась в Школе государственного управления им. Дж.Кеннеди при Гарвардском университете, Бостон, США, сообщили в пресс-службе партии.

"Украина, отказавшись от своего ядерного арсенала, сделала для безопасности Соединенных Штатов Америки больше, чем любая другая страна мира за всю историю их существования. Напомню, что в то время 176 стратегических баллистических ракет, расположенных на территории Украины, были направлены на США. Они могли потенциально уничтожить самую мощную державу мира.

Поэтому единственным настоящим международным правовым документом, который урегулирует ситуацию, которая сегодня сложилась в связи с российской агрессией, является Будапештский меморандум, подписанный в 1994 году Украиной, США, Россией и Великобританией", - отметил Игорь Смешко перед аудиторией, в которой присутствовали бывшие высшие чиновники США, которые непосредственно принимали участие в ядерном разоружении Украины.

По его словам, Украина в свое время сделала огромный шаг навстречу миру и мировой безопасности, не имеющий претендентов в истории человечества, а другие подписанты меморандума своих обязательств не выполнили.

"Если сейчас не вернуться к Будапештскому меморандуму и не осуществить конкретные действия по его выполнению, то ни одна страна с ядерным вооружением (например, Северная Корея или Иран) больше никогда не поверит никаким международным документам и гарантиям безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия. Ведь у них всегда будет перед глазами прецедент Украины, когда пообещали, но ничего не сделали", - убежден лидер партии "Сила и Честь".

Он также напомнил, что Украина имеет право требовать компенсаций от государств-подписантов Будапештского меморандума. По его словам, согласно Венской конвенции о праве международных договоров с 1968 года любое государство, предоставляющее определенную услугу, выполняющее обязательства перед другими государствами, имеет право на компенсацию.

По оценкам военной разведки Украины ежегодная экономия от принятия мер по компенсации ядерной угрозы США и Европе с территории Украины составляет для них около 20 млрд. долларов (15 млрд. - Соединенные Штаты, 5 млрд. - Европа).

"Однако, сегодня Украина не требует компенсации средствами, а стремится лишь к прямому выполнению государствами-гарантами своих обязательств согласно Будапештскому меморандуму по обеспечению ее территориальной целостности и независимости, а также по неприменению по отношению к ней не только военной силы, но и экономического и политического давления", - заявил Игорь Смешко.