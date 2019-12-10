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10 декабря 2019, вторник, 11:45 1346 Документ
Недвижимость 2019-12-10T13:30:48+02:00
Українські Новини
"Интеграл-Буд" восстановил отмененное ГАСИ разрешение на строительство, - СМИ

"Интеграл-Буд" восстановил отмененное ГАСИ разрешение на строительство, - СМИ

Тимофей Борзенко
Интеграл-Буд, Окружной административный суд города Киева, Государственная архитектурно-строительная инспекция, ГАСИ, Одесский городской совет, Строительство, Недвижимость

Строительная компания "Интеграл-Буд" обратилась в Окружной административный суд города Киева с иском к Государственной архитектурно-строительной инспекции о признании противоправными решения об аннулировании разрешения на строительство и приказа (дело № 640/23179/19), информирует портал delo.ua.

Напомним, 4 октября 2019 года ГАСИ, по результатам проверки, аннулировало разрешение на выполнение строительных работ СС3 на строительство в Одессе Апарт Комплекса "La Mer".

Причиной отмены разрешения стало то, что Департамент архитектуры Одесского городского совета не давал застройщику "Интеграл-Буд" градостроительные условия и ограничения. Предоставленные "Интеграл-Будом" градостроительные условия и ограничения подписаны должностным лицом, которое на дату подписания находилось на территории другой страны, и полномочия которой были переданы временно исполняющему обязанности.

Как утверждает издание, по обращению общественности правоохранительными органами выявлен факт составления и выдачи неустановленным должностным лицом Управления архитектуры и градостроительства Одесского городского совета градостроительных условий и ограничений для проектирования объекта на территории города Одесса, о чем зарегистрировано уголовное производство по ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Однако, пока следствие по уголовному делу продолжается, застройщик решил возобновить разрешение на строительство путем обращения в суд.

Так, 25 ноября "Интеграл-Буд" обратился в суд, а уже 2 декабря, несмотря на общественный резонанс вокруг этой застройки судья административного суда Киева Татьяна Скочок приняла решение, что указанное дело должно рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без вызова сторон (в письменном производстве).

4 декабря судья Татьяна Скачок своим постановлением остановила действие приказа ГАСИ Украины об аннулировании разрешения на выполнение строительных работ. Таким образом, еще до рассмотрения дела по существу у компании "Интергал-Буд" снова есть разрешение на строительные работы.

Такие действия суда общественность и юристы расценивают как решения дела по существу еще на стадии обеспечения спора, что недопустимо и может свидетельствовать о коррупционной составляющей в деле. Общественность заявила, что будет обращаться в Высший совет правосудия и НАБУ в отношении таких действий судьи.

По мнению общественности, застройщик, который начинает строительство по документам, в отношении которых расследуется дело о подделке, решил воспользоваться судом, для возобновления разрешения на строительство.

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