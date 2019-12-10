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10 декабря 2019, вторник, 11:29 21
Верховная Рада и партии 2019-12-10T11:45:02+02:00
Українські Новини
Платформа Бойко обещает переименовать улицы Бандеры и Шухевича после победы на выборах

Платформа Бойко обещает переименовать улицы Бандеры и Шухевича после победы на выборах

Тимофей Борзенко
Апелляционный суд Киева, Проспект Степана Бандеры, Проспект Шухевича, Порошенко Петр, Оппозиционная платформа - За життя, ОПЗЖ

"Решение Апелляционного суда города Киева - оставить киевским проспектам имена Бандеры и Шухевича - это политический вердикт, принятый под давлением радикалов и лжеученых из челяди Порошенко. Никакого отношения к восстановлению законности он не имеет. Это яркое свидетельство того, насколько зависимой и беззащитной против политического прессинга остается судебная система". Об этом говорится в тексте заявления партии "Оппозиционная платформа - за життя", размещенном на официальном портале политической силы.

"Националистический курс в Украине потерпел сокрушительное поражение. Украинские граждане не хотят ни националистов, ни их "героев". Но теперь обанкротившиеся политиканы любыми путями хотят сохранить хотя бы вывески времен своего правления. Их не заботит, что результатом их натужных усилий будет только углубление разделительных линий в украинском обществе и ухудшение отношений с нашими соседями", - говорится в документе.

Так же подчеркивается, что Оппозиционная платформа - за життя неоднократно предупреждала об опасности, которую несет прославление одиозных персонажей украинской истории. Но очевидно, что действующая власть не собирается препятствовать разгулу радикалов и ксенофобов.

"Окончательную точку в этом скандале, спровоцированном националистами, смогут поставить только киевляне, которые поддержат Оппозиционную платформу - За життя на будущих выборах в Киевский городской совет.

Мы восстановим историческую справедливость. Вернем киевским улицам и проспектам их традиционные названия. Историю города будут писать не "вятровичи", а сами киевляне!", - подчеркнуто в тексте заявления партии ОПЗЖ.

Больше новостей о: Апелляционный суд Киева Проспект Степана Бандеры Проспект Шухевича Порошенко Петр Оппозиционная платформа - За життя ОПЗЖ

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