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09 декабря 2019, понедельник, 22:14 4
Происшествия 2019-12-09T23:15:02+02:00
Українські Новини
Львов выделил еще 100 тыс. гривен пострадавшей в аварии с конной каретой девочке

Львов выделил еще 100 тыс. гривен пострадавшей в аварии с конной каретой девочке

Василь Трухан
авария с каретой

Львов 9 декабря выделил еще 100 тыс. гривен 15-летней девочке, пострадавшей в аварии с конной прогулочной каретой. Об этом Українським Новинам сообщил представитель горсовета.

"Мэрия Львова выплатит девушке, пострадавшей в результате инцидента с лошадью, материальную помощь в размере еще 100 тыс. гривен, общая сумма составит 150 тыс. гривен", - сказал он.

Исполнительный комитет принял решение о предоставлении единовременной материальной помощи отцу пострадавшей девушки Олеси Шиян - Руслану Шияну.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре Львов выделил 50 тыс. гривен пострадавшей в аварии с конной каретой девочке.

Полиция открыла уголовное производство по факту аварии с участием кареты во Львове.

Выяснилось, что неизвестные взорвали петарду возле упряжки, лошади испугались и понеслись.

Полиция устанавливает личности неизвестных, которые испугали лошадей.

На данный момент открыто уголовное производство по ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса.

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