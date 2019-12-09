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09 декабря 2019, понедельник, 20:51 77
Внешняя политика 2019-12-09T21:02:08+02:00
Українські Новини
Лидеры стран "нормандского формата" обсуждают коммюнике, - Офис Президента

Лидеры стран "нормандского формата" обсуждают коммюнике, - Офис Президента

Валерия Назаренко
Париж, нормандская четверка, Путин, Владимир Зеленский, Нормандская встреча
Зеленский, Макрон, Путин и Меркель. Фото с сайта Кремля
Зеленский, Макрон, Путин и Меркель. Фото с сайта Кремля

Лидеры стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) в рабочей атмосфере обсуждают проект совместного коммюнике, при этом Офис Президента прогнозирует, что обсуждение может продлиться еще несколько часов.

Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя Офиса Кирилл Тимошенко, передают Українськi Новини.

"Сейчас встреча продолжается в формате четырех лидеров. Лидеры обсуждают проект коммюнике, который был подготовлен до этого. (Они) проходятся по каждому пункту коммюнике, обсуждают каждый пункт и приходят к какому-то финальному проекту, который будет подписан. Пока так. Дальше, думаю, еще несколько часов это будет продолжаться... Настроение достаточно рабочее, никаких вопросов по этому поводу нет. Все в рабочем настроении за столом обсуждают вопросы", - сказал он.

В то же время Тимошенко отказался сообщить детали о конкретных пунктах коммюнике, а лишь пообещал, что этот вопрос СМИ прокомментируют сами лидеры стран на пресс-конференции.

По его словам, после саммита "нормандской четверки" запланирована двусторонняя встреча Президента Владимира Зеленского с Президентом России Владимиром Путиным.

"Двусторонней встречи Президента Украины Зеленского и Президента РФ Путина еще не было. Она запланирована и будет позже. Как только она состоится, мы снова выйдем к вам. Все сдвигается по времени", - сказал он.

При этом Тимошенко добавил, что двусторонние встречи перед саммитом задержались всего на несколько минут, а сам саммит продолжается дольше запланированного.

"Двусторонки задержались на несколько минут. Это рабочие вопросы. А сейчас продолжается встреча "нормандской четверки". Я думаю, она еще будет продолжаться, поэтому мы еще увидимся", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, на саммите в "нормандском формате" Зеленский поднимет вопрос альтернативного плана передачи Украине контроля над неконтролируемым участком государственной границы с Россией на Донбассе, отличного от предусмотренного в "минских договоренностях", однако пока Президент отказывается раскрывать его суть до проведения встречи "нормандской четверки".

Зеленский также допускает обсуждение с Путиным в Париже вопроса транзита российского газа через Украину, однако без какой-либо связи с вопросами Донбасса.

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