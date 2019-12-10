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10 декабря 2019, вторник, 06:19 45 Документ
Политика 2019-12-10T06:19:01+02:00
Українські Новини
У Кличко не знают, для каких целей закупили 2 дорогих ноутбука

У Кличко не знают, для каких целей закупили 2 дорогих ноутбука

Яков Сташинский
Киевсовет, Тендер, Закупка оборудования
Киевсовет. Фото: kyivcity.gov.ua
Киевсовет. Фото: kyivcity.gov.ua

В Киевском городском совете затруднились ответить на вопрос, для каких целей были приобретены через тендерные закупки 2 ноутбука MacBookPro стоимостью 79 тыс. гривен и Dell Inspiron стоимостью 44 тыс. гривен.

В ответе на запрос Українських Новин, для каких целей и какого подразделения приобретается указанная техника, в Киевсовете пояснили, что эти ноутбуки еще не поступили в их распоряжение.

"По состоянию на 5 декабря указанные ноутбуки компанией, с которой заключен договор в ноябре 2019 года, не поставлены", - говорится в документе.

В своем запросе Українські Новини интересовались, какими подразделениями Киевсовета и для каких целей будут использоваться дорогие ноутбуки, для покупки которых был объявлен и проведен тендер.

Как сообщалось ранее, в августе Киевсовет объявил тендер на закупку 2 ноутбуков, с ожидаемой тендерной стоимостью 130 тыс. гривен. Победителем тендера оказалась компания Общество с ограниченной ответственностью "Ай Он" (Киев).

В ноябре был заключен договор о поставке 2 ноутбуков. Так, Киевсовет закупил за 44,142 тыс. гривен (с НДС) 17,3-дюймовый ноутбук Dell с процессором Intel Core i7 и системой Linux, а также в комплект идут программное обеспечение Microsoft Windows 10 Pro, сумка для ноутбука и мышь. А также за 79,07 тыс. гривен (с НДС) MacBook Pro с 15-дюймовым экраном, процессором Intel Core i7, 16 Gb памяти, также в комплекте идут сумка для ноутбука и адаптер. Срок поставки товара - до 31 декабря.

Сперва победителем тендера стал физическое лицо-предприниматель Виталий Шульц с предложением в 110 тыс. гривен за оба ноутбука. Однако Киевсовет отклонил данное предложение, поскольку участник отказался поставлять товар.

Источник : Українські новини
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