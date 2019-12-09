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  • Законопроект №2543 о добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа лояльный к инвестору, в отличие от правительственного, – эксперты отрасли
09 декабря 2019, понедельник, 17:57 832
Экономика 2019-12-09T19:00:03+02:00
Українські Новини
Законопроект №2543 о добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа лояльный к инвестору, в отличие от правит

Законопроект №2543 о добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа лояльный к инвестору, в отличие от правительственного, – эксперты отрасли

Татьяна Зотова
Наталья Андрусевич, Александра Гуменюк, Станислав Жмуцкий, Электроэнергия, зеленый тариф
"Зеленая" энергетика. Фото: rubryka.com

Эксперты энергетической отрасли считают, что законопроект №2543, предусматривающий добровольную реструктуризацию "зеленого" тарифа, является лучшим вариантом для инвесторов, чем правительственный, и сможет обеспечить дальнейшее развитие возобновляемой энергетики.

Об этом сообщило интернет-издание "Обозреватель".

Председатель правления ресурсно-аналитического центра "Общество и окружающая среда" Наталья Андрусевич отметила, что решение проблем в области альтернативной энергетики требовало комплексного обсуждения с инвесторами, ведь принятие решений без учета их мнения - в случае с правительственным законопроектом - имело бы негативные последствия для страны.

"Конечно, это несправедливо, когда сначала государство объявляло высокие тарифы, пришел инвестор, и тут такая ситуация, что мы передумали и мы не вытягиваем эти условия. То есть, понятно, что надо идти на какие-то переговоры. Это требует комплексного обсуждения и, в частности с инвесторами, для того, чтобы они все-таки остались и это все работало", - сказала Андрусевич.

По мнению директора ассоциации "Европейско-украинское энергетическое агентство" Александры Гуменюк, предложенный депутатами комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития законопроект №2543, предусматривающий добровольную реструктуризацию "зеленого" тарифа, является лучшим вариантом для инвесторов, чем обнародованные ранее условия от правительства. И подавляющее большинство инвесторов его поддерживают.

"С точки зрения инвесторов и с моей точки зрения, он более лоялен к бизнес-климату и поддержанию возобновляемых источников (энергии) в Украине по сравнению с объявленной министерством концепцией законопроекта. Сейчас у нас в агентстве все члены агентства, инвесторы ведут внутреннюю дискуссию и нарабатывают свою позицию в отношении этого зарегистрированного законопроекта. Пока что на 90% поддерживают такой законопроект (№2543)", - сказала Гуменюк.

Представитель Atlas global energy Станислав Жмуцкий также считает, что предложенные законопроектом №2543 условия являются приемлемыми для инвесторов, развивающих альтернативную энергетику в Украине.

"То, что они предлагают срок действия "зеленого" тарифа - 15 лет, то, конечно, для нас очень хорошо, и период окупаемости в таком случае у нас будет не 7-8 лет, как раньше было, а 8-9 лет, до 10. То есть, 5 лет мы генерируем доходную часть. Это для инвесторов очень хорошо", - отметил Жмуцкий.

Напомним, 6 декабря 2019 года проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543) зарегистрирован в Раде. По словам одного из соавторов законопроекта, народного депутата Людмилы Буймистер, он является компромиссным, и большинство игроков рынка соглашаются на добровольную реструктуризацию на предложенных в законопроекте условиях.

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