В Китае родились первые в мире гибриды обезьян и свиней

На днях, мир улыбнулся от появления на свет первых в мире гибридов-обезьян в китайской лаборатории. Об этом передает DailyMail.

В частности, такой эксперимент обусловлен тем, что это является частью новаторской попытки вырастить человеческие органы внутри животных для последующей трансплантации.

Отмечается, что для создания гибрида, на четвертый день после зачатия 4 тысячам эмбрионов свиней ввели искусственно выращенные клетки обезьян. По данным исследователей, в сердце, печени, легких и коже поросят содержатся ДНК макак-крабоевов.

"Это первый подобный отчет о многолетние химеры обезьяны-свиньи", - сказал Тан Хай, работник Государственной лаборатории стволовых клеток и репродуктивной биологии в Пекине.

Как передает издание, всего родилось десять таких особей, которые умерли в разное время в первую неделю жизни в лаборатории.

Главная цель такого рода исследований – выращивание человеческих органов внутри животных, например свиней для дальнейшей трансплантации.

Как сообщали Українські Новини, ранее ученые впервые в истории клонировали обезьян.

Кроме того, по меркам ученых выяснилось, что обезьяны выиграли битву интеллектов и оказались умнее людей.