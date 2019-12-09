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09 декабря 2019, понедельник, 17:37 4748
Мир 2019-12-09T19:00:03+02:00
Українські Новини
В Китае родились первые в мире гибриды обезьян и свиней

В Китае родились первые в мире гибриды обезьян и свиней

Елизавета Кесельман
Животные, Обезьяны, Гибрид животных, Исследования, Эксперимент

На днях, мир улыбнулся от появления на свет первых в мире гибридов-обезьян в китайской лаборатории. Об этом передает DailyMail.

В частности, такой эксперимент обусловлен  тем, что это является частью новаторской попытки вырастить человеческие органы внутри животных для последующей трансплантации.

 

Отмечается, что для создания гибрида, на четвертый день после зачатия 4 тысячам эмбрионов свиней ввели искусственно выращенные клетки обезьян. По данным исследователей, в сердце, печени, легких и коже поросят содержатся ДНК макак-крабоевов.

"Это первый подобный отчет о многолетние химеры обезьяны-свиньи", - сказал Тан Хай, работник Государственной лаборатории стволовых клеток и репродуктивной биологии в Пекине.

Как передает издание, всего родилось десять таких особей, которые умерли в разное время в первую неделю жизни в лаборатории.

Главная цель такого рода исследований – выращивание человеческих органов внутри животных, например свиней для дальнейшей трансплантации.

Как сообщали Українські Новини, ранее ученые впервые в истории клонировали обезьян.

Кроме того, по меркам ученых выяснилось, что обезьяны выиграли битву интеллектов и оказались умнее людей.

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