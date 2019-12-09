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09 декабря 2019, понедельник, 17:02 789
Общество 2019-12-09T19:00:04+02:00
Українські Новини
Фармацевтика должна ориентироваться на миллениалов, – Филинюк

Фармацевтика должна ориентироваться на миллениалов, – Филинюк

Валерия Назаренко

Целевая аудитория фармацевтических производителей становится все более современнойи диджитальной. Компании должны учитывать это при формировании маркетинговой стратегии.

Такое мнение выразила коммерческий директор фармацевтической компании "Дарница" Елена Филинюк в ходе своего выступления на Ukrainian Pharmaceutical Forum.

"Миллениалы диктуют культуру потребления информации, которая влияет на формированиекультуры потребления медикаментозной терапии. Мы должны говорить на их языке и коммуницировать через каналы, которыми миллениалы пользуются ежедневно. Именно поэтому наша задача – включать многоканальную коммуникацию с онлайн маркетингомс увлекательным контентом для данной целевой аудитории", - отметила она.

Елена Филинюк подчеркнула, что классический маркетинг никто не отменяет и повышение эффективности, дополненные услуги, упор на лояльность и удобство в рознице по-прежнему являются важными компонентами маркетинга.

"Мы все понемногу переходим работать в эмоциональное поле, лояльность пациента начинает больше складываться из эмоционального чем из рационального. И одним из инструментов эмоционального контакта с потребителем является создание целостной картины продукта для пациента", - объяснила Филинюк.

В качестве примера эмоционального контакта она привела недавнийребрендинг "Дарницы". Упаковки препаратов выполнены в новом дизайне и при выкладке на аптечные полки складываются в пазл, при этом неся образ бренда, рассказываяпотребителю о действии препарата, его составляющих, способе применения.

Елена Филинюк также перечислила 10 основных мировых трендов, которые в ближайшем будущем будут определять характер розничного фармацевтического рынка:

  1. Поколение двухтысячных - движущая демографическая сила будущего.
  2. Эффективность коммуникации с потребителем выходит за рамки традиционного маркетинга
  3. Последовательное оптимизированное многоканальное предложениепозволяет взаимодействовать с потребителем через любой канал 24/7
  4. Эмоциональный компонент коммуникации с потребителем будет играть все более весомую роль
  5. Важно расширение предлагаемых услуг аптеками, от которых пациенты ожидают дополнительные сервисы
  6. Распространение на смежные категории профилактики и здорового образа жизни (ЗОЖ)
  7. Рост спроса будет обусловлен впечатлениями клиентов
  8. Программы лояльности для потребителя, улучшающие доступ к медикаментозной терапии,по-прежнему важны
  9. Формирование локальных "зон здоровья" в аптеках
  10. Пациенты будущего ищут надежных консультантов, которым можно доверять

В конце своего доклада Елена подчеркнула важность синергии всех игроков фармацевтического рынка во благо пациента.

Как сообщалось, по прогнозам Fitch Solutions, продажи фармацевтической продукции в Украине в 2019 году вырастут в долларовом выражении на 9,5%, до $3,4 млрд.Один украинец в среднем потребляет лекарств на сумму $73 в год.

"Дарница" - лидер фармацевтического рынка в Украине. Доля компании в реализации лекарственных средств в натуральном выражении в 2018 году составила 14,4%. Ключевые векторы развития "Дарницы" – создание международного фармацевтического бренда, 100% цифровое преобразование и обеспечение лидерства в производстве сложных генериков. Продуктовый портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств и сфокусирован на лечении кардиологических, неврологических заболеваний и боли. "Дарница" осуществляет экспорт продукции в 16 стран мира. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 37,3%, до 469,638 млн грн. Бенефициары "Дарницы" – семья Загорий.
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