С 1 января по 9 декабря "Ника-Тера" переработала 8 млн тонн грузов

С 1 января по 9 декабря морской терминал "Ника-Тера" (Николаев, входит в портовый бизнес Group DF) переработал 8 млн тонн грузов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Group DF, передают Українськi Новини.

"В ночь с 8 на 9 декабря 2019 года мы установили абсолютный рекорд для нашего порта и обработали восьмимиллионную тонну. Для сравнения, это более, чем на 2 млн тонн выше объема перевалки в 2018 году", – сказано в сообщении со ссылкой на начальника терминала Алима Агакишиева.

Согласно сообщению, структура грузооборота порта выглядит следующим образом: зерновые, зернобобовые и масличные грузы составили 5,6 млн тонн (69,9 % от всего грузооборота), навалочные – 1,6 млн тонн (19,4%), шрот – 685,4 тыс. тонн (8,5 %), наливные – 172, 7 тыс. тонн (2,1 %).

На динамику роста грузооборота повлияло несколько факторов.

"Ключевым внешним фактором остается конъюнктура цен на зерновые и соответствующее увеличение экспорта зерна украинскими агропроизводителями и трейдерами. Среди внутренних факторов, которые повлияли на результат, я хочу отметить внедрение новых систем мотивации персонала, совершенствование бизнес-процессов и модернизацию технологий перевалки", - отметил Агакишиев.

Также в сообщении сказано, что важный дополнительный фактор увеличения грузооборота в 2019 году – это введение предприятием в эксплуатацию дополнительного маслопровода диаметром 400 мм и увеличение максимальной производительности отгрузки подсолнечного масла с 450 до 800 тонн в час, что позволило предприятию в текущем году успешно обработать три танкера с подсолнечным маслом.

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом морской терминал "Ника-Тера" увеличил перевалку грузов на 40% до 5,84 млн тонн.

Терминал "Ника-Тера" располагает 3 специализированными комплексами и специализируется на перевалке таких видов грузов, как зерновые, минеральные удобрения и прочие сыпучие грузы.

Морской терминал расположен на левом берегу Бугского лимана в 63 км от моря и имеет 7 причалов длиной порядка 1 500 п. м.