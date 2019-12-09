Глава Полтавского облсовета Биленький перечислил собственные 200 тыс. гривен на отопление школ Решетиловщины, – СМИ

5 декабря председатель Полтавского областного совета Александр Биленький перечислил 200 тыс. гривен собственных средств на специальный банковский счет отдела образования Решетиловской районной государственной администрации (РГА). С сегодняшнего дня учебные заведения Решетиловского района Полтавской области, которые больше месяца не отапливались из-за задолженности 2015 года и текущих долгов, снова с отоплением. По состоянию на 9 декабря, поставки тепла восстановлено в 26 из 27 школ и детских садов.

Об этом сообщило интернет-издание "Кременчугская газета".

"Это мой вклад в решение проблемы, которая возникла не по моей вине и задолго до меня - еще в 2015 году. Средства будут задекларированы соответствующим образом. Кого интересует источник поступлений - изучайте мою декларацию", - отметил Биленький на своей странице в социальной сети Facebook.

Это не первый случай, когда председатель Полтавского облсовета направляет собственные средства на нужды общин. Так, в 2019 году Беленький продал автомобиль RangeRover и направил 800 тыс. гривен на ремонт одной из местных дорог.

Также 200 тыс. гривен для покрытия задолженности за тепло перечислил неназванный меценат. Задолженность начала накапливаться с 2015 года - отделу образования насчитали 800 тыс. гривен пени за несвоевременные расчеты за потребленные энергоносители. К этой сумме прибавилось 2 млн гривен текущей задолженности - в районном бюджете не хватает средств для оплаты энергоносителей, а из государственного бюджета не выделили субвенцию для перекрытия долга, как это происходило в предыдущие годы. Таким образом, компания-поставщик Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Екотехноинвест" и компания-транзитер "Полтавагаз" отказывались начать подачу тепла в учебные заведения района.

После вмешательства областного руководства, в частности председателя Полтавского облсовета Александра Биленького удалось договориться о реструктуризации и погашения долга и восстановлении подачи тепла в учебные заведения Решетиловского района. И отныне дети могут полноценно посещать детские сады и школы.