В Университете Государственной фискальной службы состоится Первый налоговый конгресс

12 декабря в Университете Государственной фискальной службы (ГФС) Украины состоится Первый налоговый конгресс "Управление публичными финансами и проблемы обеспечения национальной экономической безопасности".

Об этом сообщила пресс-служба университета.

Участие в Конгрессе примут представители Министерства финансов Украины, Государственной фискальной, налоговой и таможенной служб Украины, представители международных организаций и бизнеса, народные депутаты, эксперты по налоговому законодательству и ученые.

Панельные дискуссии одновременно будут проходить в 37 локациях на территории университета с online-трансляцией в 6 регионах: круглые столы, конференции, семинары, дискуссионные клубы и форумы.

Результатом работы Конгресса станет пакет решений проблем налоговой системы Украины для содействия ее развитию.

Организатор первого налогового конгресса - Университет Государственной фискальной службы во главе с ректором университета - доктором экономических наук, профессором, заслуженным деятелем науки и техники Украины Павлом Пашко.

"Мы впервые организуем событие такого большого масштаба. Считаем, что налоговая система в Украине нуждается в системных улучшений, которые невозможны без участия представителей как власти, так и бизнеса. Также нам важно услышать мнение европейских экспертов, возможно перенять их опыт. Открытый диалог между представителями власти, бизнеса, международными и украинскими экспертами и учеными будет способствовать разработке предложений по совершенствованию законодательства и развития международных связей", - отметил ректор.

Планируется работа по тематическим панелями "Защита национальных налоговых и таможенных интересов. Научное обеспечение реформ", "Новые налоговая и таможенная службы. Восстановление доверия общества. Налоговый комплаенс в условиях Украины. Электронные формы контроля в фискальном администрировании", "Реформы управления публичными финансами. Диджитализация в публичных финансах", "Контроль государственных финансов. Взаимодействие органов контроля. Психотехнологиии в деятельности контрольных органов", "Финансовые расследования. Институциональные вызовы", "Банковская система. Финансовые рынки" и "Цифровая экономика. Фискальная регулирования экономики".