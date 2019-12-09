подписаться на рассылку
23.5 23.85
25.85 26.45
˟
09 декабря 2019, понедельник, 14:53 586
Общество 2019-12-09T15:24:53+02:00
Українські Новини
В 2020 году EVA запустит собственную службу курьерской доставки

В 2020 году EVA запустит собственную службу курьерской доставки

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
EVA, Доставка
Ольга Шевченко
Ольга Шевченко

Компания "РУШ", которой принадлежит Линия магазинов EVA, планирует запуск собственной курьерской доставки. Первым городом, где появится служба, будет Киев. Об этом рассказала исполнительный директор Линии магазинов EVA Ольга Шевченко в интервью изданию Investory News.

"Сейчас мы доставляем через такие службы, как "Новая Почта" или"Мист Экспресс". А уже в новом году у нашего покупателя будет возможность заказать доставку по адресу, и наш курьер это сделает. Это очень удобно, хотя и требует от нас большой работы в направлении логистики ", - рассказала Ольга Шевченко.

По ее словам, концепция доставки EVA будет отличаться от Glovo или Uber. Товар будет доставляться непосредственно со склада, а не из магазинов. Таким образом, сеть сможет предложить покупателям широкий выбор товаров.

"Кстати, на сайте ассортимент товаров гораздо шире, чем в магазинах, - раза в три. Магазины у нас небольшие, поэтому мы не имеем возможности представить весь ассортимент, который можем предложить. Поэтому товар собирается только со склада", - говорит топ-менеджер.

Логистика и e-commerce станут приоритетными направлениями инвестирования компании в 2020 году. EVA также планирует увеличить количество пилотных точек выдачи товаров, заказанных через сайт. "Сейчас их уже 43, а в следующем году будет еще больше. Сейчас такие пункты есть в Киеве, Днепре и Одессе, а дальше будем активно расширяться в столице и других городах, в том числе и в маленьких. Это очень удобно для покупателя, так это приоритет для нас на следующий год", - говорит Ольга Шевченко.

ООО "РУШ" - юридическое лицо, которое владеет Линией магазинов EVA. Зарегистрирована в 2002 году в городе Днепр. Размер уставного капитала - 10 млн грн. Линия магазинов EVA - крупнейшая национальная сеть магазинов формата drogerie. За 17 лет компания выросла до количества 900 магазинов по всей территории Украины, представила более чем 30000 ассортиментных позиций, а также начала 37 собственных торговых марок. Сейчас штат сотрудников сети насчитывает более 11 000 человек.

Больше новостей о: EVA Доставка

Архив
Новости
В Париже перед Елисейским дворцом разорвали российский флаг 16:16
Турция ввела налог для отдыхающих: за проживание в отелях будут взимать 2% 16:10
Бойко ожидает от "нормандской встречи" утверждения "дорожной карты" для установления мира 16:09
Гривна снова подскочила: официальный курс валют на завтра 16:05 Инфографика
В день встречи "нормандской четверки" в Париже образовались рекордные пробки 15:59
больше новостей
Треть месяца выходных: как будут отдыхать украинцы в Новый год и Рождество 06:00
Международный суд Гааги опубликовал отчет по иску Украины против России 17:12
Последняя проверка одесского колледжа проводилась 5 лет назад, - Гончарук 16:45
Задержание провокатора на Майдане. Фото: Цензор.нет
Фото дня: на Майдане задержали мужчину, бросившего яйца в Порошенко 22:27
Елена Овчинникова (справа на фото) Фото: https://www.facebook.com/playpro.media.ua
Украинка выиграла чемпионат мира по муай-тай 23:50
больше новостей
Задержание провокатора на Майдане. Фото: Цензор.нет
Фото дня: на Майдане задержали мужчину, бросившего яйца в Порошенко 22:27
Некоторые банки в следующем году могут обанкротиться, - Фонд гарантирования вкладов 06:30
В Венгрии назвали условие вступления Украины в НАТО 17:35
Гройсман поддержал Зеленского и не пошел на Майдан к Порошенко 23:15
Луценко похвастался 10-дневной туристической поездкой в Китай 16:21
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok