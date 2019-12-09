Скандалы с депутатом Грищуком и другими "новыми лицами" могут ударить по Зеленскому, - политолог

Некоторые "новые" политики из "Слуги народа" демонстрируют худшие привычки "старых", окуная "руки по локоть в мед", занимаясь банальным "решаловом". Об этом написал в своём блоге политолог Андрей Золотарев .

"Вот это как раз и разрушает базовый позитивный образ, ставя жирный знак равенства между "старыми" и "новыми". И, увы, такие истории всплывают регулярно… наглядный пример, о котором уже писали журналисты – Роман Грищук.

Суть этой истории - общежитие по ул. Полевой 19/8 в Киеве силой захвачено у его законного собственника - Треста "Киевгорстрой-2".

Подобными делишками в столице промышляли "свободовцы". А вот что заставило Грищука стать на эту скользкую стезю - вопрос открытый. Судя по публикациям в СМИ, участие в фиктивных тендерах с подставными участниками, уклонение от уплаты налогов, и, наконец, вмешательство в конфликте вокруг общежития на Полевой на стороне захвативших его рейдеров – далеко неполный перечень "подвигов" Грищука за последнее время, обнаруженных журналистами", - пишет в своём блоге Золотарев.

Политолог отмечает, что в конечном итоге подобные скандалы с депутатами от "Слуги народа" могут ударить по Владимиру Зеленскому, который на своём личном рейтинге завёл в Раду тех, кто сегодня "обнуляет" его рейтинг.