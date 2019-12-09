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09 декабря 2019, понедельник, 13:21 799
Судебная власть 2019-12-09T13:31:27+02:00
Українські Новини
Антикоррупционный суд перестал закрывать глаза на злоупотребления правоохранительных органов в деле "Роттердам

Антикоррупционный суд перестал закрывать глаза на злоупотребления правоохранительных органов в деле "Роттердам +", – адвокат

Татьяна Зотова
Ирина Одинец, Высший антикоррупционный суд, Роттердам+
Ирина Одинец. Фото: facebook.com/iryna.odynets
Ирина Одинец. Фото: facebook.com/iryna.odynets

Высший антикоррупционный суд по делу "Роттердам+" перестал закрывать глаза на злоупотребления правоохранительных органов и демонстрирует непредвзятость.

Об этом сообщила адвокат обвиняемых по делу Ирина Одинец на своей странице в социальной сети Facebook.

"Очередное достижение стороны защиты! С подозреваемого (сотрудника НКРЭКУ) в печально известном деле "Роттердам+" полностью сняты ограничения по передвижению! Антикоррупционный суд продемонстрировал, что даже в этом резонансном деле доказывать риски "высокой степенью вероятности", "обоснованными основаниями считать" и предположениями стороны обвинения больше нельзя", - написала Одинец.

Она напомнила, что с момента избрания меры пресечения подозреваемому в этом деле прошло 4 месяца, а досудебное расследование продолжается уже 32 месяцев, что, по ее мнению, превышает любые разумные сроки. И подчеркнула, что в настоящее время суд демонстрирует готовность взвешенно подходить к слушаниям по делу и должным образом реагирует на необоснованные аргументы стороны обвинения.

"Приятно констатировать, что суд продемонстрировал готовность подходить взвешенно к слушаниям по делу, а не закрывать глаза на многочисленные злоупотребления правоохранителей. Заседание обязательно должны предусматривать элемент состязательности, где и обвинение и защита демонстрируют результаты своей работы, а "не быть спектаклем, в котором заранее имеется четко прописанный финал", - подчеркнула Одинец.

Напомним, ранее Одинец заявила, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сознательно скрывает от суда результаты экспертизы по "Роттердам+", подтверждающие обоснованность формулы. А адвокат подозреваемых по делу "Роттердам+" со стороны ДТЭК Наталья Дрыгваль сообщила, что САП получила минимум 3 экспертных вывода, которые подтвердили корректность формулы. Однако это не устраивало следствие, и тогда Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заказало "экспертизу" в СБУ по собственному "темнику".

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