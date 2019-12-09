В Тернополе дорожную службу может возглавить человек компании-монополиста дорстроительства, - Спиридонов

Один из руководителей ГП "Тернопольский облавтодор" и один из организаторов "коридора позора" для Владимира Зеленского в Тернопольской области, когда тот представлял нового губернатора - Владимир Гаврилюк - может возглавить местную Службу автомобильных дорог. Об этом на своей странице в facebook со ссылкой на экспертов в регионе сообщил политолог Николай Спиридонов.

По его мнению, такая кадровая политика может свидетельствовать о оскудении скамьи запасных у "Слуг народа" и в правительстве Гончарука.

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"В городе общеизвестно, что львиную долю участников того митинга составляли сотрудники Тернопольского облавтодора. А одним из организаторов митинга был заместитель директора этого предприятия по вопросам финансов Владимир Гаврилюк", - написал политолог.

По его данным, "ставку на Гаврилюка - с целью получать бесконечно прибыльные подряды на строительство автодорог - сделал местный монополист-подрядчик дорожного строительства - компания "Техно Буд Центр". Недавно у нее провалилась попытка назначить на местную службу автодорог одного из авторов скандальной схемы разделения дорог по 40 метров - Владимира Хемия", - отметил он.

Политолог также привел результаты деятельности Гаврилюка в должности: "долги по зарплате - 13 млн грн., долги по налогам и сборам - 40 млн грн., убытки предприятия только за 9 месяцев 2019 года - 18 млн грн. Контрактов нет. Тендеры не выигрываются уже 3 года. Нормальных специалистов уже нет - потому что все уволились. Последнее "достижение" Гаврилюка - это полная остановка предприятия в связи с отсутствием контрактов". Спиридонов опубликовал соответствующее письмо от имени ГП "Тернопольский облавтодор".

"С "Техно-Буд-Центром" Гаврилюк связан через свою жену - племянницу экс-начальника службы автодорог Тернополя Юрия Проника. В свою очередь, тот является тестем Любомира Грегоращука - совладельца ООО "Техно-Буд-Центра" вместе с основным владельцем Григорием Проциком. Интересно, как на это эталонное кумовство будет реагировать Владислав Криклий, который недавно пообещал журналистам, что будет выступать против кандидатов на должности, которые могут лоббировать интересы своих компаний", - написал эксперт.