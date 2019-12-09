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  • У Тернополі дорожню службу може очолити людина компанії-монополіста дорбудівництва, - Спиридонов
09 грудня 2019, понеділок, 11:47 400
Політика 2019-12-09T13:00:02+02:00
Українські Новини
У Тернополі дорожню службу може очолити людина компанії-монополіста дорбудівництва, - Спиридонов

У Тернополі дорожню службу може очолити людина компанії-монополіста дорбудівництва, - Спиридонов

Тимофей Борзенко
Тернопільський облавтодор, Зеленський Володимир, Володимир Гаврилюк, Микола Спірідонов, Автомобільні дороги, Техно-Буд-Центр, Владислав Криклій

Один з керівників ДП "Тернопільський облавтодор" та один з організаторів "коридору ганьби" для Володимира Зеленського в Тернопільській області, коли той представляв нового губернатора - Володимир Гаврилюк - може очолити місцеву Службу автомобільних доріг. Про це на своїй сторінці в facebook з посиланням на експертів у регіоні повідомив політолог Микола Спірідонов.

На його думку, така кадрова політика може свідчити про збіднінні лави запасних у "Слуг народу" і в уряді Гончарука.

"В місті загальновідомо, що левову частку учасників того мітингу складали співробітники Тернопільського облавтодору. А одним з організаторів мітингу був заступник директора цього підприємства з питань фінансів Володимир Гаврилюк", - написав політолог.

За його даними, "ставку на Гаврилюка - з метою отримувати нескінченно прибуткові підряди на будівництво автодоріг - зробив місцевий монополіст-підрядник дорожнього будівництва - компанія "Техно-Буд-Центр". Нещодавно у неї провалилась спроба призначити на місцеву службу автодоріг одного з авторів скандального схеми поділу доріг за 40 метрів - Володимира Хемия", - зазначив він.

Політолог також навів результати діяльності Гаврилюка на посаді: "борги по зарплаті - 13 млн грн., борги по податках і зборах - 40 млн грн., збитки підприємства тільки за 9 місяців 2019 року - 18 млн грн. Контрактів немає. Тендери не виграються вже 3 роки. Нормальних фахівців вже немає - тому що всі звільнилися. Останнє "досягнення" Гаврилюка, це - повна зупинка підприємства у зв'язку з відсутністю контрактів". Спиридонов опублікував відповідний лист від імені ДП "Тернопільський облавтодор".

"З "Техно-Буд-Центр" Гаврилюк пов'язаний через свою дружину - племінницю екс-начальника служби автодоріг Тернополя Юрія Проника. У свою чергу, той є тестем Любомира Грегоращука - співвласника ТОВ "Техно-Буд-Центру" разом з основним власником Григорієм Проциком. Цікаво, як на це еталонне кумівство буде реагувати Владислав Криклій, який нещодавно пообіцяв журналістам, що буде виступати проти кандидатів на посади, які можуть лобіювати інтереси своїх компаній", - написав експерт.

Більше новин про: Тернопільський облавтодор Зеленський Володимир Володимир Гаврилюк Микола Спірідонов Автомобільні дороги Техно-Буд-Центр Владислав Криклій

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