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  • 11.12.19 11:00 Круглый стол: "Банки из будущего: как изменится банковский бизнес в цифровую эпоху"
09 декабря 2019, понедельник, 11:36 18
Пресс-центр 2019-12-09T12:26:55+02:00
Українські Новини
11.12.19 11:00 Круглый стол: "Банки из будущего: как изменится банковский бизнес в цифровую эпоху"

11.12.19 11:00 Круглый стол: "Банки из будущего: как изменится банковский бизнес в цифровую эпоху"

Алина Заика

11 декабря 2019 года, в 11:00 в пресс-центре "Украинские Новости" состоится круглый стол на тему: "Банки из будущего: как изменится банковский бизнес в цифровую эпоху".

Организатор: "Финансовый клуб".

На круглом столе обсудим следующие вопросы:

  • Выживут ли отделения: как меняются тенденции на банковском рынке удаленного обслуживания?
  • Цифровая трансформация банков: мировая практика и украинские реалии.
  • Банки и финтех-компании: точки соприкосновения и элементы конкуренции. Как банкам выиграть битву?
  • Что мешает цифровой трансформации банков в Украине? Необходимые законодательные изменения.
  • Как улучшить клиентский опыт при помощи современных технологий?
  • Банки завтрашнего дня: каких изменений ожидать потребителям банковских услуг в ближайшее время?

В дискуссии примут участие:

  • Михаил Власенко, председатель правления Идея Банка;
  • Сергей Наумов, председатель правления Пиреус Банка;
  • Сергей Мамедов, председатель правления банка "Глобус";
  • Андрей Прусов, заместитель председателя правления банка Форвард;
  • Виталий Весельский, старший менеджер практики по оказанию консультационных услуг в сфере IT и кибербезопасности KPMG в Украине;
  • другие представители банков.

Модератором круглого стола выступит управляющий партнер "Финансового клуба" Руслан Черный.

Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж
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