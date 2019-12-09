11.12.19 11:00 Круглый стол: "Банки из будущего: как изменится банковский бизнес в цифровую эпоху"

11 декабря 2019 года, в 11:00 в пресс-центре "Украинские Новости" состоится круглый стол на тему: "Банки из будущего: как изменится банковский бизнес в цифровую эпоху". Организатор: "Финансовый клуб". На круглом столе обсудим следующие вопросы: Выживут ли отделения: как меняются тенденции на банковском рынке удаленного обслуживания? Цифровая трансформация банков: мировая практика и украинские реалии. Банки и финтех-компании: точки соприкосновения и элементы конкуренции. Как банкам выиграть битву? Что мешает цифровой трансформации банков в Украине? Необходимые законодательные изменения. Как улучшить клиентский опыт при помощи современных технологий? Банки завтрашнего дня: каких изменений ожидать потребителям банковских услуг в ближайшее время? В дискуссии примут участие: Михаил Власенко, председатель правления Идея Банка; Сергей Наумов, председатель правления Пиреус Банка; Сергей Мамедов, председатель правления банка "Глобус"; Андрей Прусов, заместитель председателя правления банка Форвард; Виталий Весельский, старший менеджер практики по оказанию консультационных услуг в сфере IT и кибербезопасности KPMG в Украине; другие представители банков. Модератором круглого стола выступит управляющий партнер "Финансового клуба" Руслан Черный. Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net Ссылка на просмотр онлайн-трансляции: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videoshttps:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж