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09 декабря 2019, понедельник, 10:21 1150
Политика 2019-12-09T10:26:27+02:00
Українські Новини
Законопроектом 2543 сделан первый шаг для решения проблемы на рынке зеленой энергетики, - депутат

Законопроектом 2543 сделан первый шаг для решения проблемы на рынке зеленой энергетики, - депутат

Таня Войтюк

Депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, который снижает финансовую нагрузку на госбюджет, позволит развивать зеленую энергетику и защитит инвесторов в экономику Украины.

Об этом написала народный депутат Украины, член фракции "Голос" Леся Василенко на своей странице в Facebook.

"Первый шаг к решению проблемы на рынке зеленой энергетики сделано! Зарегистрировали сегодня законопроект №2543, который позволит дальнейшее озеленение энергетической сферы и защиту инвесторов в Украину", - написала Василенко.

Депутат напомнила, что благодаря установленному специальному тарифу для производителей электроэнергии из возобновляемых источников Украина смогла привлечь в развитие отрасли почти 2 миллиарда евро иностранных инвестиций. Однако, по ее мнению, непродуманная и несистемная политика прежней власти, привела к критической ситуации на энергетическом рынке Украины, которая не позволяет дальше эффективно развивать зеленую энергетику.

"Чтобы выйти из кризиса государство сейчас должно уменьшить финансовую нагрузку, которое возникло из-за зеленые тарифы. В то же время должен быть внедрен механизм дальнейшего стимулирования инвестиций в чистые технологии", - отметила Василенко.

Она считает, что предложенный членами Комитета Совета по экономическому развитию законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543) позволит государству соблюсти обязательств перед инвесторами и в то же время уменьшить нагрузку из-за выплат по "зеленому" тарифу на рынке энергетики.

"Если коротко, этот законопроект:

- позволяет Украине соблюсти обязательств взятых перед международным сообществом и будущими поколениями по декарбонизации экономики;
- защищает Украину от международных арбитражей и претензий международных инвесторов относительно нарушенных условий договоров;
- уменьшает нагрузку из-за выплат на рынке зеленой энергетики, экономя 2,4 млрд грн уже со следующего года", - сообщила Василенко.

Напомним, проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543) зарегистрирован в Верховной Раде 6 декабря 2019. По словам одного из соавторов законопроекта, - депутата Людмилы Буймистер - в нем предусматривается добровольное снижение "зеленого" тарифа.
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