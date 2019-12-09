За 11 месяцев 2019 зафиксировано 65 случаев физической агрессии в отношении журналистов, - НСЖУ

В ноябре зафиксировано 5 инцидентов с применением силы против работников медиа. Чаще всего силу к работникам СМИ применяли в Киеве и области - 3 случая, а также на Тернопольщине и в Николаеве. Об этом на персональной странице в социальной сети Facebook сообщил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко. Всего за 11 месяцев 2019 было зафиксировано 65 инцидентов физической агрессии в отношении украинских журналистов. Таковы данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины", который Национальный союз журналистов Украины проводит совместно с партнерскими общественными организациями.

"Ежемесячно в "Индексе физической безопасности журналистов" мы фиксируем все новые и новые случаи атак на журналистов. В то же время, мы хотим фиксировать прецеденты эффективных расследований и надлежащих наказаний нападающих", - отмечает председатель НСЖУ. - В ноябре, после проведения специальных парламентских слушаний по безопасности журналистов, отмечаем, что Национальная полиция оперативно реагирует на сообщения о препятствовании и сразу открывает соответствующие уголовные производства. Но ситуация с безопасностью журналистов в Украине остается тревожной.

Напомним, "Индекс физической безопасности журналистов" - это ежемесячный мониторинг фактов физической агрессии к журналистам в Украине. "Индекс ..." который составляют совместно НСЖУ и партнеры: ОО "Информационная безопасность", ОО "Платформа прав человека", Академия украинской прессы и Институт развития региональной прессы.