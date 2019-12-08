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  • В Доме-музее Булгакова открылся предпоказ накануне благотворительного аукциона
08 декабря 2019, воскресенье, 12:01 454
Политика 2019-12-08T15:54:50+02:00
Українські Новини
В Доме-музее Булгакова открылся предпоказ накануне благотворительного аукциона

В Доме-музее Булгакова открылся предпоказ накануне благотворительного аукциона

Анна Рудык

В субботу, 7 декабря, в Доме-музее Булгакова на Андреевском спуске, 13 состоялось открытие предаукционной выставки антиквариата. Сам же аукцион состоится уже через неделю, 14 декабря. На открытии выставки побывала корреспондент НашКиев.UA.

В рамках выставки все желающие могут ознакомиться с уникальными лотами аукциона. Это уникальные книги и картины известных мастеров киевской школы, старинные предметы и многое другое. 

В частности, "жемчужинами" экспозициями можно смело назвать:

  • подносной экземпляр "Киев теперь и прежде" (существует всего 50 таких книг, которые были предназначены для великих князей и генерал-губернаторов);
  • ряд книг XVIII ст. (право, история, история Украины и т. д.) с гравюрами, что уже само по себе является выдающимся событием, поскольку более 2-3 книг XVIII ст. ранее в Украине еще не выставлялось;
  • "Расстрелянное Возрождение" украинской нации – "Кобзарь" Т. Шевченко 1931 года издания с иллюстрациями В. Седляра, который был расстрелян за иллюстрирование этого издания в доме бывшего Института благородных девиц в 1937 г. (такая же судьба постигла всех, кто работал над этим изданием);
  • Крест-мощевик (сер. XIX ст, Иерусалим) с фрагментом древесины креста, на котором был распят Иисус Христос.

Все деньги, полученные в ходе торгов, пойду на поддержку Дома-музея Михаила Булгакова.

"По моему мнению, значение Дома-музея Булгакова для Киева, как и большинства достопримечательностей, связанных со славными именами прошедших времен, недооценено. Киевляне привыкли к тому, что имеют огромное количество достопримечательностей, и не задумываются над тем, что однажды можно все это потерять, если уже сегодня не прилагать усилий для их сохранения. Именно такой и является миссия благотворительного аукциона, который я провожу 14 декабря. Все средства, полученные от продажи лотов, пойдут в поддержку музея. Каждый из нас может сделать свой взнос в дело сохранения Дома-музея Булгакова на Андреевском", — объясняет цель аукциона основатель фонда "Культурные новации" Владислав Трубицин, ставший инициатором торгов.
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