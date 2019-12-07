Сборные парламентов Украины и Турции провели товарищеский матч по футболу

Команда Верховной Рады Украины сыграла вничью 1-1 с командой Национального Собрания Турции. Об этом говорится на YouTube "ФК "Динамо" Киев".

Встреча состоялась в рамках межпарламентского сотрудничества двух стран и завершилась со счетом 1-1. За команду Турции забил Ибрагим Йылдыз. За Украину - Олег Суховский. Матч состоялся на учебно-тренировочной базе "Динамо" в Конча-Заспе.

Лучшим игроком товарищеского футбольного матча между парламентариями Украины и Турции признан народный депутат Сергей Левочкин.

Запись игры:









