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07 декабря 2019, суббота, 19:43 164
Общество 2019-12-07T20:30:02+02:00
Українські Новини
Сборные парламентов Украины и Турции провели товарищеский матч по футболу

Сборные парламентов Украины и Турции провели товарищеский матч по футболу

Валерия Назаренко
Футбол. Фото: pixabay
Футбол. Фото: pixabay

Команда Верховной Рады Украины сыграла вничью 1-1 с командой Национального Собрания Турции. Об этом говорится на YouTube "ФК "Динамо" Киев"

Встреча состоялась в рамках межпарламентского сотрудничества двух стран и завершилась со счетом 1-1. За команду Турции забил Ибрагим Йылдыз. За Украину - Олег Суховский. Матч состоялся на учебно-тренировочной базе "Динамо" в Конча-Заспе.

Лучшим игроком товарищеского футбольного матча между парламентариями Украины и Турции признан народный депутат Сергей Левочкин.

Запись игры: 
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