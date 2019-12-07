Компромиссный законопроект о рынке зеленой энергетики 2543 поддерживает большинство инвесторов, – нардеп

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543) является компромиссным для решения проблем на рынке зеленой энергетики, его поддерживают большинство участников рынка.

Об этом заявил народный депутат Украины, один из соавторов законопроекта Максим Ефимов, пишет Обозреватель.

"Многие игроки, многие из крупных игроков поддерживают, понимая, что так не может продолжаться, и что зеленый тариф все равно очень высокий по сравнению с другими тарифами, то для того, чтобы дальше система наша, энергосистема страны не страдала, дальше потребители не страдали, и много плюсов от этого всего, необходимо найти какие-то решения. И эти решения прописаны в этом законопроекте", – сообщил Ефимов.

Депутат считает, что участники рынка и инвесторы, развивающие альтернативную энергетику, сделали первый шаг к поиску компромисса, выразив готовность пойти на добровольную реструктуризацию "зеленого" тарифа.

"Компромисс должен быть, потому что без этого зеленая энергетика получит больше минусов, чем плюсов. Поэтому я думаю, что многие это понимают, и это первый шаг, который делают инвесторы. Первый шаг к тому, чтобы самоограничиться и с точки зрения сроков, и предложить определенные снижения, но позволяющие все равно обслуживать кредиты", – сказал Ефимов.

Он также напомнил, что в некоторых европейских странах проводили ретроспективное снижение "зеленых" тарифов, но нигде инвесторы не делали этого добровольно, а также подчеркнул, что в случае принуждения инвесторов, страна получит лишь негативные последствия.

"Во многих же странах в мире ретроспективно проводили понижение тарифов. И очень редко где, может быть, и нигде это делали сами инвесторы добровольно. Но точно можно сказать, что если сегодня через коленку инвесторов ломать, то, в конце концов, мы получим значительно больше негатива, чем позитива. Тем более, в то время, когда страна наша нуждается в инвестициях", – сказал Ефимов.

Напомним, проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543) зарегистрирован в Верховной Раде 6 декабря 2019. По словам одного из соавторов законопроекта, – депутата Леси Василенко – его принятие позволит развивать зеленую энергетику и защитить инвестора.