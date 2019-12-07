В UNIT Factory Kharkiv первые студенты по программе ucode презентовали свои проекты

Первый марафон в UNIT Factory Kharkiv начался 11 ноября 2019 года, а уже спустя месяц интенсивного обучения программированию по программе ucode студенты готовы представить свои первые проекты.

Об этом сообщили в пресс-службе харьковской IT-школы UNIT Factory.

Несколько десятков желающих учиться по инновационной программе ucode пришли на первый день первого бесплатного марафона, чтобы попробовать свои силы. Самые целеустремленные из них представят свои "выпускные" проекты 6 декабря, это и есть финальное задание марафона. В Харькове это будут первые проекты, которые реализуются студентами UNIT Factory, обучавшимися по программе ucode.

"Студенты познакомились с командой инновационного кампуса и начали обучение на самых современных iMac. Всего за первые 3 дня марафона студенты уже провели за учебой около 2000 часов. Многие из участников марафона впервые познакомились с инструментами для программирования. Но их сильная мотивация позволила им преодолеть этот марафон. Впереди смельчаков ждет презентация своих первых собственных проектов. Поэтому можно сказать, что участники первого этапа дали начало формированию нового прогрессивного комьюнити в Харькове", – отметили в пресс-центре UNIT Factory Kharkiv.

На официальном сайте учебного центра говорится, что марафон –этап, во время которого все желающие, которые зарегистрировались и прошли личный визит, могут бесплатно попробовать формат обучения новой IT-школы. Отмечается, что это позволит понять, как работает метод Challenge Based Learning и научиться эффективно распоряжаться своим временем и расставлять приоритеты.

В настоящее время UNIT Factory Kharkiv продолжает набор студентов на второй марафон, который стартует уже весной. Чтобы принять в нем участие, необходимо зарегистрироваться на сайте. Возрастные ограничения: от 17 лет. Образование, диплом и ЗНО значения не имеют.

Напомним, IT-школа UNIT Factory в Киеве открылась в 2016 году на базе инновационного парка UNIT.city. При поддержке Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" UNIT Factory разработала собственную учебную программу ucode, которая используется в Харьковском кампусе UNIT Factory.

Программа построена на инновационной методике Challenge-BasedLearning, инициированной компанией Apple, которая применяется в Apple Developer Academy. В ее основе – решение проблем реальной жизни с помощью IТ.

Коллективное обучение помогает раскрыть творческие способности слушателей во время работы над проектами. Система базируется на геймификации, то есть подходах, характерных для компьютерных ролевых игр.

Еще одна особенность UNIT Factory заключается в том, что в учебный процесс органично встроена программа развития личной эффективности, навыков межличностного общения и работы с людьми (softskills).

Инновационные парки UNIT.city, UNIT.city Kharkiv, а также проект UNIT Factory были основаны украинским бизнесменом, собственником UFuture Investment Group Василием Хмельницким.