Должностных лиц "Нефтегаза" подозревают в хищении средств при продаже газа по сниженным ценам

Главное следственное управление Национальной полиции расследует возможное хищение средств должностными лицами Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" при при реализации газа по сниженным ценам с участием компании "Эру Трейдинг".

Об этом говорится в ряде определений Печерского суда Киева от 26 ноября, передают Українськi Новини.



Следователи расследуют заявление о том, что в январе 2019 года должностные лица "Нефтегаза" с привлечением сотрудников дочерней компании "Нефтегаз Трейдинг" и других связанных компаний разработали преступную схему присвоения средств путем продажи газа подконтрольным компаниям по сниженным ценам, а затем покупкой ее по рыночным ценам, причинив "Нефтегазу" значительные убытки.



Других подробностей схемы в определениях не указывается. Но следователи считают, что для установления факта преступления необходимо исследовать документы финансовой деятельности компании "Эру Трейдинг" и ее отношения с "Нефтегазом", "Нефтегаз Трейдингом" и другими компаниями.



Суд разрешил следователям получить доступ к копиям финансово-хозяйственных документов, касающихся деятельности ООО "Эру Трейдинг", ООО "Газопоставляющая компания "Нефтегаз Украины", ООО "Газопоставляющая компания "Нефтегаз Трейдинг", а также документов по состоянию их счетом с 1 октября 2018 года.



Как сообщали Українськi Новини, "ЭРУ Трейдинг" специализируется на осуществлении трейдинговых операций с газом, углем, электроэнергией.

Собственниками компании на паритетных началах являются бывший сотрудник ДТЭК Ярослав Мудрый и гражданин США Дейл Весли Пери.



До начала 2019 года совледельцем компании также был Андрей Фаворов, который в ноябре 2018 года был назначен руководителем газового бизнеса группы "Нефтегаз".



В начале марта 2019 Исполнительный директор группы "Нефтегаз" Юрий Витренко опубликовал служебные записки в которых сообщает, что с 4-го квартала 2018 года продажа газа из газовых хранилищ Украины ведется в некоторых случаях по коррупционной схеме и заявил о конфликте интересов у Фаворова.



По информации Витренко, продажа газа, в частности в четвертом квартале 2018 года, привела с одной стороны, к необоснованным потерям Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины", а с другой - к такой же необоснованной прибыли ООО "ЭРУ Трейдинг" как посредника между НАК "Нефтегаз Украины" и ее дочерней компанией ПАО "Укртрансгаз".



Из анализа Витренко следует, что в 4-м квартале "ЭРУ Тейдинг" получал газ по цене, заниженной в некоторых случаях почти на 1 тыс. гривен за 1000 куб. м.