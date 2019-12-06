Парламент "монобольшинства" стремительно теряет доверие, – Бойко

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко, комментируя 100 дней работы Верховной Рады Украины 9-го созыва, заявил, что работая в "турборежиме", принимая законы, которые не имеют никакого отношения к улучшению жизни людей, этот парламент так называемого монобольшинства теряет доверие в обществе.

Об этом говорится га официальном веб-сайте ОПЗЖ.

Политик подчеркнул, что парламент работал неэффективно. "Происходит узурпация законодательного процесса монобольшинством. Статистика следующая: по состоянию на 2 декабря было рассмотрено 126 законопроектов авторства "Слуги народа" и лишь 13 законопроектов авторства всех других фракций. Это колоссальный перекос. Но самое главное, что среди этих 126 практически не было законопроектов, которых ждут люди: по уменьшению тарифов, повышению социальных выплат, поддержке тех, кто в ней нуждается, завершению конфликта на востоке страны и т.д. В основном это или лоббистские законодательные инициативы, или администрирование Верховной Рады. Поэтому доверие к такому парламенту со стороны граждан Украины катастрофически падает", – сказал Бойко.

Юрий Бойко также раскритиковал работу председателя Верховной Рады. "Когда выбирали спикера, то я ему пожелал, чтобы он был спикером не части парламента, как это было в прошлом созыве, а всей Верховной Рады. Но сегодня мы абсолютно четко видим, что он стал спикером "Слуги народа". Когда рассматривается законопроект "Слуги народа", спикер призывает всех прийти в зал и поддержать. К тому же называет определенное "кодовое слово", которое сигнализирует о необходимости проголосовать "за". Когда же рассматривается законодательная инициатива авторства другой фракции, он к этому относится с безразличием – определяйтесь и все", – отметил сопредседатель фракции оппозиционеров.

В частности, он подчеркнул, что фракция ОПЗЖ будет уже в ближайшее время инициировать внесение изменений в Регламент.

"Мы подготовили изменения к Регламенту работы Верховной Рады, предусматривающие квотный принцип внесения законопроектов. И я думаю, что нас поддержит многие депутаты. Наши избиратели уже начинают поднимать вопрос о том, что законопроекты ОПЗЖ не рассматриваются в зале. И мы будем бороться за это право", – резюмировал Юрий Бойко.