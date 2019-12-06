Жестокоизбитый 16-тилетним подростком украинский активист Мирошниченко умер на Донбассе

На Донбассе умер украинский активист Артем Мирошниченко, который поддался жестокому избиению со стороны 16-летнего подростка-спортсмена. Об этом передает ВВС Украина.

Инцидент произошел в Бахмуте Донецкой области, 29 ноября. Согласно отсылкам местных СМИ, нападающим был 16-летний профессиональный боец ММА (боевые искусства). С ним был его 17-летний товарищ, который просто наблюдал.

Руководитель местной полиции Ярослав Меженний рассказал, что нападение на активиста произошел без причины.

Артем Мирошниченко был известен как волонтер в Бахмуте, который с 2014 года помогал украинским военным и проводил проукраинские акции. Был активным участником объединения "Бахмут украинский". Он часто носил государственную символику и разговаривал на украинском. Родные предполагают, что именно это могло стать причиной нападения.

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"Его догнали два жителя города Бахмута. Одному 16 лет, ранее не судим, а другому 17 лет, судимый за грабежи в прошлом году. Беспричинно один из них нанес телесные повреждения. Телесные повреждения нанес как рукой, так и ногой, когда он лежал на земле ", - пишет сайт "Донбас.Реалии ".

В то же время в СМИ говорят, что 16-летний парень хотел попрактивуты свои боевые навыки.

"По данным полиции, парень нападающий был пьян и решил испытать известные ему приемы. Они хотели также ограбить мужчину, но не смогли забрать сумку, оставили без сознания активиста и пошли домой", - передает Бахмутское "Свободное радио".

Мужчина впал в кому, на его лечение собирали средства, но 6 декабря он умер, так и не прийдя в сознание.

"Прошу прекратить помощь, Артем умер ...", - написал его брат Сергей Мирошниченко.

При этом он не верит в случайность нападения.

"То, что полиция говорит, что это была случайность - не в том месте, не в то время, - я в такое не верю. Все это было все-таки сделано через проукраинскую позицию", - рассказал он "Донбас.Реалии" .

Нападающему, которого определили по камерами наблюдения, теперь грозит до восьми лет тюрьмы. Сейчас он находится под домашним арестом.

Как сообщали Українськ Новини, 28 августа 2015 года в Гаване трагически погиб известный одесский молодежный активист Михаил Штокало.

Также в апреле под Киевом в ДТП на мотоцикле погиб известный бизнесмен-волонтер.