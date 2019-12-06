13.12.19 12:00 Пресс-конференция Роя Бейкера - "главного кикбоксера мира"

13 декабря 2019 года, в 12:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится официальное пресс-общение с президентом Всемирной Ассоциации кикбоксерских Организаций (WAKO) Роем Бейкером. Главной целью визита в Украину Роя Бейкера будет встреча с руководством Национальной Федерации кикбоксинга Украины WAKO - единственной национальной кикбоксерской организацией, имеющей право выступать под эгидой WAKO. Его визит связан с грядущим вступлением Всемирной Ассоциации кикбоксерских Организаций в Международный Олимпийсикий Комитет в роли полноправного члена. Также господин Рой Бейкер планирует посетить яркое мультиспортивное шоу Ukrainian Combat Games и масштабный международный турнир по кикбоксингу WAKO - Wizard Open 2019. Гости пресс-мероприятия: Рой Бейкер, президент Всемирной Ассоциации Кикбоксерских Организаций (WAKO); Ольга Павленко, президент Национальной Федерации кикбоксинга Украины WAKO; Илья Шевляк, президент Спортивного комитета Украины, организатор Ukrainian Combat Games; Сергей Дырдин, президент Украинской лиги единоборств - организатор Wizard Open Ring 2019; Сергей Бизов, руководитель, член правления Ассоциации "МОНОЛИТ"; Лидия Шевченко, вице-президент UPLK, заместитель председателя профсоюза спортсменов, работников сферы физической культуры и спорта, молодежной политики и национально-патриотического воспитания; Народные депутаты Украины; Чемпионы мира Национальной Федерации кикбоксинга Украины WAKO, К-1. Аккредитация СМИ: (+38050) 412-4861 или press-centreun.un@ukr.net Ссылка на просмотр онлайн-трансляции: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos https:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж