13.12.19 12:00 Пресс-конференция Роя Бейкера - "главного кикбоксера мира"

13 декабря 2019 года, в 12:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится официальное пресс-общение с президентом Всемирной Ассоциации кикбоксерских Организаций (WAKO) Роем Бейкером.

Главной целью визита в Украину Роя Бейкера будет встреча с руководством Национальной Федерации кикбоксинга Украины WAKO - единственной национальной кикбоксерской организацией, имеющей право выступать под эгидой WAKO. Его визит связан с грядущим вступлением Всемирной Ассоциации кикбоксерских Организаций в Международный Олимпийсикий Комитет в роли полноправного члена.

Также господин Рой Бейкер планирует посетить яркое мультиспортивное шоу Ukrainian Combat Games и масштабный международный турнир по кикбоксингу WAKO - Wizard Open 2019.

Гости пресс-мероприятия:

Рой Бейкер, президент Всемирной Ассоциации Кикбоксерских Организаций (WAKO);

президент Всемирной Ассоциации Кикбоксерских Организаций (WAKO); Ольга Павленко, президент Национальной Федерации кикбоксинга Украины WAKO;

президент Национальной Федерации кикбоксинга Украины WAKO; Илья Шевляк, президент Спортивного комитета Украины, организатор Ukrainian Combat Games;

президент Спортивного комитета Украины, организатор Ukrainian Combat Games; Сергей Дырдин, президент Украинской лиги единоборств - организатор Wizard Open Ring 2019;

президент Украинской лиги единоборств - организатор Wizard Open Ring 2019; Сергей Бизов, руководитель, член правления Ассоциации "МОНОЛИТ";

руководитель, член правления Ассоциации "МОНОЛИТ"; Лидия Шевченко, вице-президент UPLK, заместитель председателя профсоюза спортсменов, работников сферы физической культуры и спорта, молодежной политики и национально-патриотического воспитания;

вице-президент UPLK, заместитель председателя профсоюза спортсменов, работников сферы физической культуры и спорта, молодежной политики и национально-патриотического воспитания; Народные депутаты Украины;

Чемпионы мира Национальной Федерации кикбоксинга Украины WAKO, К-1.

Аккредитация СМИ: (+38050) 412-4861 или press-centreun.un@ukr.net

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж