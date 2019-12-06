13.12.19 12:00 Прес-конференція Роя Бейкера - "головного кікбоксера світу"

13 грудня 2019 року, о 12:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться офіційне прес-спілкування з президентом Всесвітньої Асоціації Кікбоксерських Організацій (WAKO) Роєм Бейкером.

Головною метою візиту до України пана Роя Бейкера буде зустріч з керівництвом Національної Федерації кікбоксингу України WAKO – єдиної національної кікбоксерської організації, яка має право виступати під егідою WAKO. Його візит пов’язаний з прийдешнім вступом Всесвітньої Асоціації Кікбоксерських Організацій до Міжнародного Олімпійського Комітету як повноправного члена.

Також пан Рой Бейкер планує відвідати яскраве мультиспортивне шоу Ukrainian Combat Games та масштабний міжнародний турнір з кікбоксингу WAKO – Wizard Open 2019.

Гості прес-заходу:

Рой Бейкер, президент Всесвітньої Асоціації Кікбоксерських Організацій (WAKO);

президент Всесвітньої Асоціації Кікбоксерських Організацій (WAKO); Ольга Павленко, президент Національної Федерації кікбоксингу України WAKO;

президент Національної Федерації кікбоксингу України WAKO; Ілля Шевляк, президент Спортивного комітету України, організатор Ukrainian Combat Games;

президент Спортивного комітету України, організатор Ukrainian Combat Games; Сергій Дирдін, президент Української лігиєдиноборств – організатор Wizard Open Ring 2019;

президент Української лігиєдиноборств – організатор Wizard Open Ring 2019; Сергій Бізов, керівник, член правління Асоціації "МОНОЛІТ";

керівник, член правління Асоціації "МОНОЛІТ"; Лідія Шевченко, віце-президент UPLK, заступник голови професійної спілки спортсменів, працівників сфери фізичної культури і спорту, молодіжної політики та національно-патріотичного виховання;

віце-президент UPLK, заступник голови професійної спілки спортсменів, працівників сфери фізичної культури і спорту, молодіжної політики та національно-патріотичного виховання; Народні депутати України;

Чемпіони світу Національної Федерації кікбоксингу України WAKO,К-1.

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Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх

Довідка:

РОЙ БЕЙКЕР (RoyBaker, IRL) – колишній чемпіон світу та Європи з кікбоксингу, чинний президент WAKO Kickboxing та експрезидент WAKO Європа, ірландський громадський діяч. Він став першим ірландцем, який очолив всесвітній керівний спортивний орган, визнаний МОК. На посаду президента Всесвітньої Асоціації Кікбоксерських Організацій (WAKO) був обраний на позачерговій Асамблеї, що відбулася 2 лютого 2019 року в Монца (Італія). На Асамблеї були присутні представники 51 країни, які мали право голосу, і 10 країн, які беруть участь у ролі спостерігачів. Рой Бейкер став президентом після трагічної смерті попереднього президента WAKO Борислава Пелевича. Поза спортивною діяльністю є директором SSE, компанії FTSE 20 з багатомільярдним оборотом. Отримав ступінь з управління кредитами, ІТ-інтеграції та менеджменту. Володар чорного поясу. Має двох дітей, які є центром його життя, і він ніколи не втрачає можливості наголосити на цьому.

НАЦІОНАЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ КІКБОКСИНГУ УКРАЇНИ WAKO – єдина організація кікбоксингу в Україні, яка має право виступати під егідою WAKO. Кікбоксинг WAKO входить до першої категорії неолімпійських видів спорту, згідно національної офіційної класифікації визнаних видів спорту Мінмолодьспорту.

UKRAINIAN COMBAT GAMES – мультиспортивне шоу єдиноборств, яке в цьому році набуде міжнародного формату. Зазвичай, під одним дахом збирають найкращих представників сумо, панкратіон, кікбоксинг, ушу, тхеквондо, карате, Муей-Тай, джиу-джитсу, національної боротьба на поясах Алиш, фрі-файту, кендо, самбо, капоейри.

WIZARD OPEN RING 2019 – традиційний міжнародний турнір з кікбоксингу WAKO. Цьогоріч прийме учасників щонайменше з 10 країн світу. Також у рамках турніру відбудеться професійна зустріч між командами України та Болгарії в одному з найвидовищніших розділів кікбоксингу WAKO – К1.

UKRAINIAN PROFESSIONAL LEAGUE OF KICKBOXING (UPLK) – національна організація, яка розвиває професійний кікбоксинг в Україні. Під егідою UPLK на теренах України проходять всі професійні турніри з кікбоксингу WAKO.