Пранкер Лексус позвонил Зеленскому с требованием впустить в Киев и снять санкции СБУ: запись разговора

После того, как телеведущая российской пропагандисткой программы "60 минут" Ольга Скабеева заявила, что в прямом эфире дозвонилась Президенту Владимиру Зеленскому, следующую попытку поговорить по телефону с Зеленским перенял Алексей Столяров, более известный, как пранкер Лексус. Об этом он написал в своем Facebook, где опубликовал 30-секундный отрывок разговора.

"Ну раз уж "60 минут" дозвонились Зеленскому, то мы подумали: а чем мы хуже? Этого звонка он ждал с момента своей инаугурации, поэтому тоже был тактичен в общении", - прокомментировал Лексус аудиозапись.

Скриншот:facebook/lexus.stolyarov

В начале беседы Лексус говорит, что на проводе Кремль. Судя по всему, Зеленский узнал его.

Зеленский: "Ну наконец-то ты, родненький, с русского номера позвонил... Так а что вы хотите?"

Пранкер Лексус: "Мы хотим, чтобы вы пустили нас в Киев, сняли с нас санкции СБУ".

Зеленский: "Ну у нас, смотри... Я когда... Слава Украине! Как надо отвечать, когда мы говорим "Слава Украине!"?"

На этой фразе Президента фрагмент записи обрывается.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году пранкер Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов) разыграли Петра Порошенко от имени премьер-министра Грузии.

Кроме того, ранее Лексус предлагал известному музыканту Маруани миллион евро, чтобы выманить его в Москву.