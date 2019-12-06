Левочкин надеется, что Зеленский договорится в нормандском формате о мире и газе

Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Сергей Левочкин считает, что в ходе переговоров в Нормандском формате Президент Украны Владимир Зеленский должен договориться об ускорении мирного процесса на Донбассе и заключения нового договора между Украиной и Российской Федерацией о поставках и транзите природного газа.

Об этом говорится на официальном веб-сайте политика.

"Все разговоры о "красных линиях", о капитуляции – это политические спекуляции. Единственная капитуляция – если на встрече в рамках Нормандского формата Президент не договорится о двух вещах: ускорении мирного процесса и новом договоре между Украиной и Российской Федерацией о поставках и транзите природного газа через нашу территорию", – подчеркнул Левочкин.

Он добавил, что потеря Украиной статуса транспортера российских углеводородов в Европу сделает невозможным снижение стоимости коммунальных тарифов для населения.

"Если мы потеряем стратегическое значение нашей ГТС (газотранспортной системы), мы потеряем возможность уменьшить "платежку" для каждого человека. Это будет настоящая капитуляция. Все остальное – это политические спекуляции и попытки помешать Президенту Зеленскому выполнить его предвыборное обещание – установление мира в Украине", – резюмировал народный депутат.

Напомним, встреча лидеров государств в Нормандском формате запланирована на 9 декабря 2019 года. Как ранее заявлял Левочкин, переговоры президентов Украины, Франции, России и Германии, которую планируют провести в Париже, являются шагом к миру в Украине.