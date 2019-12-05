Решение Кабмином проблемы с доставкой пенсий для людей играет важную роль, – эксперт

Кабинет Министров Украины нашел простое решение проблемы с доставкой пенсий и субсидий в отдаленные населенные пункты Украины, но этот вопрос для людей это играет очень важную роль.

Такое мнение на своей странице в социальной сети Facebook озвучил политический эксперт Алексей Голобуцкий.

"В правительстве Гончарука решили проблему с доставкой пенсий и субсидий в отдаленные населенные пункты и села, которую почему-то игнорировали предыдущие Кабинеты Министров. Хотя эта проблема очень острая, речь идет о почти 5 млн граждан, из них 800 тыс. - это люди с инвалидностью, которые физически не могут получать соцвыплаты в отделении банка. Особенно, если это самое отделение находится в районном центре за несколько километров от дома", - написал политолог.

По его словам, доставка социальных выплат осуществляется через "Укрпочту" и последние 15 лет тарифы, заложенные на обслуживание этого процесса не менялись. В результате выделяемых средств не хватало даже на операционную деятельность и "Укрпочта" несла убытки.

"Только за этот год убытки за доставку пенсий и других соцвыплат составили 1,5 млрд гривен. В прошлом сумма была меньше, но тоже впечатляющая - 1,2 млрд (гривен). В итоге, случаи, когда деньги доставлялись не вовремя и с серьезными задержками, стали хроническими. Не говоря уже о сокращении количества самих почтальонов, которые обслуживали отдаленные поселки, что в принципе ставило под угрозу выживание пенсионеров", - считает Голобуцкий.

Он также подчеркнул, что тогда руководство страны тогда решало эту проблему исключительно в ручном режиме, выплачивая "Укрпочте" средства только в случае крайней необходимости.

"Сейчас, по словам премьера Гончарука, правительство пересмотрело тарифы на доставку пенсий и выделило дополнительных 900 млн (гривен). Этого должно хватить на выплату зарплат и покрытие организационных расходов "Укрпочты". А поэтому есть все шансы, что хотя бы в 2020 году удастся наладить бесперебойную и своевременную доставку людям их законных соцвыплат. Данное решение Кабмина, по своей сути, очень простое, но этот вопрос играет для граждан большую роль", - подытожил Алексей Голобуцкий.