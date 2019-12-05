подписаться на рассылку
23.75 24.05
26.1 26.65
˟
05 декабря 2019, четверг, 17:27 1533
Общество 2019-12-05T19:01:14+02:00
Українські Новини
Фото дня: в Одесской области дорогу "отремонтировали" ракушками от рапанов

Фото дня: в Одесской области дорогу "отремонтировали" ракушками от рапанов

Фото дня, рапаны, ракушки, Ямочный ремон, Ремонт дорог
Ремонт дороги ракушками. Фото: facebook.com/Alla Kalinskaya
Ремонт дороги ракушками. Фото: facebook.com/Alla Kalinskaya

В городе Килия Одесской области дорогу "отремонтировали", высыпав на нее тысячи ракушек от рапанов.

Об этом написала на своей странице в Facebook журналист Алла Калинская.

"Эх, этот особенный, уникальный, креативный подход к решению проблем у нашего человека. "Ямочный ремонт" грунтовой дороги по улице Измаильской, угол Греческой, с помощью рапанов. Я не очень понимаю, насколько это эффективный способ решения проблемы отсутствия дорожного покрытия, но, это так... необычно, возможно даже мило, но с...ка воняет до невозможности. П.С: решила уточнить, ну чтобы не наговаривать зря. Это работа не креативного отдела городского совета", - написала она.

Ремонт дороги ракушками. Фото: facebook.com/Alla KalinskayaРемонт дороги ракушками. Фото: facebook.com/Alla Kalinskaya

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на март, "Укравтодор" отремонтировал в 4 раза меньше дорог, чем наобещал Омелян.

Тем временем 22 ноября премьер-министр Украины Алексей Гончарук принял участие в Инвестиционном саммите стран-членов Восточного партнерства, который состоялся в Лондоне. Во время него глава украинского правительства подписал два соглашения о сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития о выделении Украине 900 млн евро на реконструкцию и строительство новых дорог.

Больше новостей о: Фото дня рапаны ракушки Ямочный ремон Ремонт дорог

Архив
Новости
Зеленский. Фото: time.com
Фото дня: Журнал Time разместил Зеленского на новой обложке 18:57
Суд арестовал экс-начальника следственного управления ГПУ Щербину и установил залог 18:53
Труба заявил, что к его прослушке причастен кто-то из ГБР 18:48
Нацсовет по телевидению хочет запустить госсеть цифрового телевидения 18:33
В Кривом Роге эвакуировали 800 детей из-за пожара в лицее 18:32
больше новостей
Стики для IQOS и Glo могут подняться в цене из-за новых налогов 20:01
Вижу, что у моего ребенка нет полголовы: Соболевы рассказали о моменте убийства сына и кого подозревают в заказе 16:10
Пробка в Киеве. Фото: dtp.kiev.ua
В Киеве на Богатырской произошло массовое ДТП: движение парализовано 12:28 Карта
Кабмин уволил Зеркаль и Чернегу 14:12
Это очень маленькая сумма, - Марина Порошенко о 700 млн гривен из госбюджета для своего фонда 21:15
больше новостей
В одесском пожаре пострадал Институт морской биологии и археологии: сгорели ценные коллекции 21:12
Кабмин уволил Зеркаль и Чернегу 14:12
Это очень маленькая сумма, - Марина Порошенко о 700 млн гривен из госбюджета для своего фонда 21:15
За некачественную коммуналку можно не платить: как сэкономить деньги 05:50
Дубилет инициирует отмену учетных книг для физлиц-предпринимателей 10:58
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok