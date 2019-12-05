Фото дня: в Одесской области дорогу "отремонтировали" ракушками от рапанов

В городе Килия Одесской области дорогу "отремонтировали", высыпав на нее тысячи ракушек от рапанов.

Об этом написала на своей странице в Facebook журналист Алла Калинская.

"Эх, этот особенный, уникальный, креативный подход к решению проблем у нашего человека. "Ямочный ремонт" грунтовой дороги по улице Измаильской, угол Греческой, с помощью рапанов. Я не очень понимаю, насколько это эффективный способ решения проблемы отсутствия дорожного покрытия, но, это так... необычно, возможно даже мило, но с...ка воняет до невозможности. П.С: решила уточнить, ну чтобы не наговаривать зря. Это работа не креативного отдела городского совета", - написала она.

Ремонт дороги ракушками. Фото: facebook.com/Alla Kalinskaya

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на март, "Укравтодор" отремонтировал в 4 раза меньше дорог, чем наобещал Омелян.

Тем временем 22 ноября премьер-министр Украины Алексей Гончарук принял участие в Инвестиционном саммите стран-членов Восточного партнерства, который состоялся в Лондоне. Во время него глава украинского правительства подписал два соглашения о сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития о выделении Украине 900 млн евро на реконструкцию и строительство новых дорог.